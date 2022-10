Alberto Fernández anunció un bono para sectores vulnerables

El presidente se desmarcó de la interna peronista a nivel nacional que llevó a la celebración de tres actos distintos: uno de la CGT, otro de La Cámpora y uno de los movimientos sociales oficialistas. El jefe de Estado eligió mostrarse en un acto con impronta de gestión y no convalidar ni desautorizar las convocatorias dispersas.

Fernández destacó especialmente la confirmación de la asistencia a los sectores vulnerables que, según informaron fuentes de la Presidencia, llegará en dos cuotas por un monto total de 45 mil pesos.

Este domingo en una entrevista radial Massa informó: "vamos a impulsar un refuerzo alimentario para adultos sin ningún ingreso, ni trabajo ni planes ni ninguna asistencia.Aspiramos a asistirlos de acá a fin de año a través de un bono" y adelantó que terminará de "pulirlo junto a ANSES”.

LEER MÁS: La CGT cruzó a La Cámpora y pidió candidaturas en 2023

"En el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión para que los trabajadores de la economía popular sigan insertándose en la sociedad con trabajo.", señaló.

Recordó las dificultades que atravesó su Gobierno a causa de "la deuda, la guerra (en Ucrania) y la pandemia" y apuntó contra los "cultores del falso liberalismo" de Juntos por el Cambio: "No somos nosotros los que perseguimos, los que espiamos, los que creamos causas judiciales, no somos nosotros. No somos nosotros los que encarcelamos opositores para que se callen", enfatizó.

En la misma línea fustigó el ideario propuesto por el ex presidente Mauricio Macri en su reciente libro y lo acusó de querer "terminar con el Estado" y "con todos los derechos de los trabajadores y de las mujeres".

El gobernador entrerriano Gustavo Bordet participó del acto por videoconferencia y presentó la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de Villaguay, que cuenta con un avance del 85%. Consiste en la renovación de la terminal por una inversión total de $175 millones.