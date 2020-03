"No tengo palabras, nunca me imaginé esto. Lo único que quiero es justicia. Todos nos la merecemos. No sé qué clase de gente es la familia de esta persona, no los conozco. Pero no oculten esto, los familiares, los padres, que se hagan cargo. Esta persona, lo que hizo no tiene nombre. Es un monstruo. No se merece que nadie lo esté defendiendo ni ocultando nada de lo que hizo”, dijo Alan, el hermano de Brenda Micael Gordillo, que falleció por “asfixia mecánica”, según los estudios de la autopsia.

Alan habló tras el aberrante hecho ocurrido este domingo en un departamento de calle Ayacucho al 60, en Catamarca, y pidió que nadie defienda a Naim Vera, que se entregó a la Justicia por este hecho espantoso.