Uno Entre Rios | El País | Noelia Romero

Noelia Romero, otra víctima de femicidio

Noelia Romero fue asesinada en su casa de temperley por su novio, Tomás Núñez. La tomó de rehén y la ultimó antes de que ingresara la Policía

3 de junio 2026 · 11:03hs
Noelia Romero fue asesinada en su casa de temperley por su novio

Noelia Romero fue asesinada en su casa de temperley por su novio, Tomás Núñez. La tomó de rehén y la ultimó antes de que ingresara la Policía

Temperley, fue escenario del brutal femicidio de Noelia Romero, de 30 años. En medio de la conmoción que provocó el femicidio de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba y de Dulce Candia en Misiones, el sábado la localidad de Temperley, fue escenario del brutal femicidio de Noelia Romero, de 30 años, quien fue secuestrada y asesinada a puñaladas por Tomás Núñez de 30 años, su propio novio. Tras varios intentos de negociación, personal de la Policía Bonaerense logró ingresar a la vivienda de la víctima y halló a la mujer muerta, mientras que el asesino presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo tras un intento de suicidio.

Fuentes policiales precisaron que personal de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue alertado del hecho al recibir un llamado de la víctima al 911. “¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!”, alcanzó a decirle Noelia a la operadora antes de ser asesinada. En paralelo, los investigadores explicaron que el propio asesino fue quien se comunicó con el servicio de emergencia y trabajan para determinar si, en medio de la violenta escena, hizo que sea la víctima quien hablara.

Detuvieron a un hombre de 46 años por el femicidio de la adolescente de 17 años, Dulce Candia, que estaba desaparecida

Misiones: hay un detenido por el femicido de Dulce Candia

bullrich ofrecio su renuncia tras la polemica por michelli, pero milei la rechazo

Bullrich ofreció su renuncia tras la polémica por Michelli, pero Milei la rechazó

Feicidio Temperley

Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Lavalle al 1700, a unas pocas cuadras de las vías del tren Roca, los efectivos oyeron gritos desesperados de auxilio que provenían desde adentro de la propiedad.

Tras dialogar durante varias horas con el secuestrador, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los agentes debieron subir a los techos para poder ingresar a la casa. Una vez en el patio, irrumpieron en el interior de la casa por la puerta trasera, pero ya era tarde: Romero presentaba heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello, y ya estaba sin vida, publicó Infobae.

LEER MÁS: Misiones: hay un detenido por el femicido de Dulce Candia

Núñez intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para atacar y matar a su novia: se autolesionó con cortes en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó detenido. Como consecuencia de las heridas, fue hospitalizado en el Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde fue atendido de urgencia y, hasta este lunes, continuaba internado, pero fuera de peligro.

Además, los policías que trabajaron en la escena del crimen incautaron la cuchilla de cocina que Núñez implementó para asesinar a su pareja.

La investigación para esclarecer el crimen de Romero está a cargo de la UFI N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en casos de violencia familiar y de género. A cargo del expediente estará el fiscal Jorge Grieco. Los investigadores todavía trabajan en la recolección de pruebas y aguardan los resultados de las pericias.

Noelia Romero Tomás Núñez Femicidio
Noticias relacionadas
luis caputo enviara al congreso un nuevo proyecto para sacar los dolares del colchon

Luis Caputo enviará al Congreso un nuevo proyecto para sacar los "dólares del colchón"

Javier Milei denunció que la izquierda va a sembrar miedo en las elecciones 2027.

Javier Milei denunció que la "izquierda va a sembrar miedo" en las elecciones 2027

YPF: la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina.

YPF: la Corte de Nueva York rechazó revisar el fallo a favor de Argentina

Para el Gobierno nacional, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral. 

El Gobierno nacional le pone números a las PASO: "Cuestan 250 millones de dólares"

Ver comentarios

Lo último

Aberturas Valentinuz: trabajadores se manifiestan  frente a la planta cerrada

Aberturas Valentinuz: trabajadores se manifiestan  frente a la planta cerrada

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Comunidad de Santa Elena: La chamarrita es de todos los entrerrianos

Comunidad de Santa Elena: "La chamarrita es de todos los entrerrianos"

Ultimo Momento
Aberturas Valentinuz: trabajadores se manifiestan  frente a la planta cerrada

Aberturas Valentinuz: trabajadores se manifiestan  frente a la planta cerrada

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Comunidad de Santa Elena: La chamarrita es de todos los entrerrianos

Comunidad de Santa Elena: "La chamarrita es de todos los entrerrianos"

Noelia Romero, otra víctima de femicidio

Noelia Romero, otra víctima de femicidio

ChangoMâs pone en marcha el sorteo del concurso Dale Mâs pelota a esta promo

ChangoMâs pone en marcha el sorteo del concurso "Dale Mâs pelota a esta promo"

Policiales
Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Condenaron a prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga en Paraná

Condenaron a prisión perpetua a Alan Domínguez por el femicidio de Brenda Alvarenga en Paraná

Una mañana marcada por los accidentes en Concordia

Una mañana marcada por los accidentes en Concordia

Rogelio Frigerio: Acá no van a pasar los narcotraficantes

Rogelio Frigerio: "Acá no van a pasar los narcotraficantes"

Pidieron 15 años de prisión para un hombre acusado de explotar sexualmente a una adolescente

Pidieron 15 años de prisión para un hombre acusado de explotar sexualmente a una adolescente

Ovación
Sportivo Urquiza celebra 100 años de historia, pertenencia y compromiso social

Sportivo Urquiza celebra 100 años de historia, pertenencia y compromiso social

Rodrigo López fue declarado Ciudadano Ilustre de Entre Ríos

Rodrigo López fue declarado Ciudadano Ilustre de Entre Ríos

Atlético Paraná ganó en los penales y es finalista de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó en los penales y es finalista de la Copa Túnel Subfluvial

Franco Colapinto: Nuestro objetivo es volver a terminar entre los 10 primeros

Franco Colapinto: "Nuestro objetivo es volver a terminar entre los 10 primeros"

Barracas Central eliminó a Huracán de la Copa Argentina

Barracas Central eliminó a Huracán de la Copa Argentina

La provincia
Aberturas Valentinuz: trabajadores se manifiestan  frente a la planta cerrada

Aberturas Valentinuz: trabajadores se manifiestan  frente a la planta cerrada

Comunidad de Santa Elena: La chamarrita es de todos los entrerrianos

Comunidad de Santa Elena: "La chamarrita es de todos los entrerrianos"

Federación Agraria: Martiarena cuestionó el fallo sobre pulverizaciones

Federación Agraria: Martiarena cuestionó el fallo sobre pulverizaciones

Moda circular y solidaridad: la feria de la Fundación Arco Iris volvió a abrir sus puertas

Moda circular y solidaridad: la feria de la Fundación Arco Iris volvió a abrir sus puertas

Impulsan proyecto de ley para declarar a Diamante como Capital Provincial de la Chamarrita

Impulsan proyecto de ley para declarar a Diamante como Capital Provincial de la Chamarrita

Dejanos tu comentario