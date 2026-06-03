Noelia Romero, otra víctima de femicidio

Noelia Romero fue asesinada en su casa de temperley por su novio, Tomás Núñez. La tomó de rehén y la ultimó antes de que ingresara la Policía

Noelia Romero fue asesinada en su casa de temperley por su novio, Tomás Núñez. La tomó de rehén y la ultimó antes de que ingresara la Policía

Temperley , fue escenario del brutal femicidio de Noelia Romero, de 30 años. En medio de la conmoción que provocó el femicidio de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba y de Dulce Candia en Misiones , el sábado la localidad de Temperley , fue escenario del brutal femicidio de Noelia Romero, de 30 años , quien fue secuestrada y asesinada a puñaladas por Tomás Núñez de 30 años, su propio novio. Tras varios intentos de negociación, personal de la Policía Bonaerense logró ingresar a la vivienda de la víctima y halló a la mujer muerta, mientras que el asesino presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo tras un intento de suicidio .

Fuentes policiales precisaron que personal de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue alertado del hecho al recibir un llamado de la víctima al 911. “¡ Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda! ”, alcanzó a decirle Noelia a la operadora antes de ser asesinada. En paralelo, los investigadores explicaron que el propio asesino fue quien se comunicó con el servicio de emergencia y trabajan para determinar si, en medio de la violenta escena, hizo que sea la víctima quien hablara.

Feicidio Temperley

Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Lavalle al 1700, a unas pocas cuadras de las vías del tren Roca, los efectivos oyeron gritos desesperados de auxilio que provenían desde adentro de la propiedad.

Tras dialogar durante varias horas con el secuestrador, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los agentes debieron subir a los techos para poder ingresar a la casa. Una vez en el patio, irrumpieron en el interior de la casa por la puerta trasera, pero ya era tarde: Romero presentaba heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello, y ya estaba sin vida, publicó Infobae.

Núñez intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para atacar y matar a su novia: se autolesionó con cortes en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó detenido. Como consecuencia de las heridas, fue hospitalizado en el Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde fue atendido de urgencia y, hasta este lunes, continuaba internado, pero fuera de peligro.

Además, los policías que trabajaron en la escena del crimen incautaron la cuchilla de cocina que Núñez implementó para asesinar a su pareja.

La investigación para esclarecer el crimen de Romero está a cargo de la UFI N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en casos de violencia familiar y de género. A cargo del expediente estará el fiscal Jorge Grieco. Los investigadores todavía trabajan en la recolección de pruebas y aguardan los resultados de las pericias.