Advierten que el faltante de energía será muy superior a la proyectada por el Gobierno nacional

Un informe privado reflejó que durante los meses de verano la generación de energía no alcanzará los 30.700 Mw de demanda que se espera.

Para dimensionar el impacto explicaron que equivale al consumo promedio de 3.125.000 hogares de cualquier parte del país en la franja horaria de alto consumo en verano que es de 14 a 24 horas durante olas de calor.

Según el informe la probabilidad de abastecer el pico máximo con las reservas requeridas es del 82%, y con una oferta adicional de 2500 MW esta probabilidad asciende al 96%.

Entre los factores, se destaca la insuficiente infraestructura; principalmente el informe refleja que el Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK) operará a media capacidad y se ha cancelado la licitación de 3,000 MW térmicos que podrían haber cubierto parte de la demanda.

Energia cuadro.jpg

Respecto al plazo de afectación, la fundación ligada al ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, explicó que “si no se toman medidas urgentes”, este problema de suministro afectará no solo el verano 2025, sino también los de 2026 y 2027.

Por último, sobre las alternativas para evitar los cortes de suministro a partir de utilizar de forma eficiente el total de la capacidad de transporte del GPNK, planteó que se debe licitar la instalación de nuevos mw que “aporten estabilidad y confiabilidad al sistema energético nacional”.

Pico de consumo

Sobre el faltante de 2.500 Mw, la Fundación Encuentro destacó que representa al 100 % del consumo total de potencia declarada por los Grandes Usuarios de Energía Eléctrica (todo tipo de industrias, shoppings, aeropuertos, mineras, etcétera) que compran directo a CAMMESA.

Del mismo modo, se compara con el 100 % del consumo medio de potencia de todos los usuarios de EDESUR hogares, comercios, industrias, alumbrado público, escuelas, hospitales, etcétera. Y, en el caso de los clientes de EDENOR, afectaría al 80% del consumo medio de potencia de los usuarios