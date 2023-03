* Cinco de las mujeres tenían denuncias hechas por violencia de género, previamente; tres tenían medidas cautelares de prevención, uno de los femicidas era agentes o exagentes de seguridad.

* El 58% de las mujeres fueron asesinadas en sus hogares, 64% fueron asesinadas por parejas o exparejas.

* Las provincias con más homicidios son Buenos Aires con 14 en dos meses; Santa Fe con 8; Córdoba con 5 y CABA con 5.

"Con mucha preocupación vemos los números de este año que recién comienza, ya no encontramos las palabras suficientes y necesarias que abarquen el peligro, la soledad, la falta de rumbo en el que se encuentra una mujer en situación de violencia. No nos cansaremos de exigir la implementación y el cumplimiento de medidas de protección efectivas en todo el territorio nacional, y políticas públicas que trabajen especialmente en la asistencia y prevención con un abordaje federal. Tal como expusimos en el informe final del 2022, incluimos los femicidios en contexto de narcocriminalidad como una nueva categoría", indicaron desde el observatorio de La Casa del Encuentro.

En este punto recalcaron que el narcotráfico es un delito complejo en el que intervienen múltiples variables, cuyo análisis debe incluir la perspectiva de género y es por esta razón, que desde La Casa del Encuentro consideran necesario incorporar esta variable específica de femicidio. "La misma tiene en cuenta las desigualdades estructurales propias del patriarcado que posibilitan a las redes narco utilizarlas como objetos para sus propósitos, hasta la muerte misma, con modalidades particulares ya que los crímenes se comenten, en su mayoría, en la vía pública dificultando cualquier investigación posterior", se indica.

En tanto expresaron que detrás de cada número hay una mujer, trans asesinadas, familias devastadas e hijos e hijas sin sus madres. "No se puede prevenir de lo que no se habla. Exigimos el tema en agenda siempre y no solo cuando la noticia nos horroriza porque ahí llegamos tarde. El abordaje de esta problemática es un tema de Derechos Humanos no es un tema de inseguridad. En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, afirmamos que trabajar en la prevención puede evitar los femicidios".