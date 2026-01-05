Uno Entre Rios | Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

En un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela.

5 de enero 2026 · 17:01hs
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela.

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta del país ante la Asamblea Nacional de ese país. Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

LEER MÁS: Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nueva York

La jura tuvo lugar luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro en manos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, quien ahora se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad junto a su esposa Cilia Flores.

delcy rodriguez invito a donald trump a trabajar en una agenda de cooperacion

Delcy Rodríguez invitó a Donald Trump a trabajar "en una agenda de cooperación"

Declaraciones de Delcy Rodríguez

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezonalo, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, continuó el mensaje de Delcy Rodríguez.

La nueva presidenta encargada fue juramentada por el presidente de la Asamblea Nacional —Poder Legislativo—, quien es su hermano Jorge Rodríguez.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama, Cilia Flores”, agregó la flamante mandataria.

Estas declaraciones se dieron en el marco de las sospechas que se generaron desde diferentes sectores, que apuntan a un supuesto acuerdo entre los hermanos Rodríguez y Estados Unidos para facilitar la captura de Maduro.

Delcy Rodríguez presidenta Venezuela
