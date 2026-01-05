En un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela.

La jura tuvo lugar luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro en manos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, quien ahora se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad junto a su esposa Cilia Flores.

Delcy Rodríguez invitó a Donald Trump a trabajar "en una agenda de cooperación"

Declaraciones de Delcy Rodríguez

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezonalo, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, continuó el mensaje de Delcy Rodríguez.

La nueva presidenta encargada fue juramentada por el presidente de la Asamblea Nacional —Poder Legislativo—, quien es su hermano Jorge Rodríguez.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama, Cilia Flores”, agregó la flamante mandataria.

Estas declaraciones se dieron en el marco de las sospechas que se generaron desde diferentes sectores, que apuntan a un supuesto acuerdo entre los hermanos Rodríguez y Estados Unidos para facilitar la captura de Maduro.