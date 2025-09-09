Uno Entre Rios | Ovación | Venezuela

Venezuela se la juega ante Colombia

La Vinotinto y el combinado Cafetero cierran su participación. El local Venezuela solo necesita ganar para acceder al repechaje mundialista. Arranca 20.30.

9 de septiembre 2025 · 14:13hs
Venezuela es loca este lunes.

Venezuela y Colombia jugarán desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

Tras la derrota ante Argentina, la Vinotinto necesita ganar para clasificar al repechaje sin depender de lo que pase entre Bolivia y Brasil. Por otro lado, el elenco dirigido por Néstor Lorenzo ya está clasificado luego de obtener la primera victoria del año frente a los altiplánicos.

Bolivia no perdió en el Alto en estas Eliminatorias.

Bolivia busca ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro volvió a adelantar a octubre la Navidad en Venezuela: Es para “defender el derecho a la felicidad”

Venezuela: Maduro volvió a adelantar la Navidad a octubre

Venezuela es la única selección sudamericana que jamás jugó la Copa del Mundo, pero con Fernando Batista en el banco se ilusiona con que esa racha pueda llegar a su fin. Sigue con chances de jugar el repechaje mundialista, que tiene nuevo formato y se llevará a cabo en marzo de 2026. Acá, ¿qué necesita?

  • Venezuela solo necesita ganarle para acceder al repechaje, sin importar el resultado entre Bolivia y Brasil.

Por su parte, Colombia venía atravesando un marcado declive en su juego tras la derrota en la final de la Copa América 2024 contra la Albiceleste, pasando de un invicto de 28 partidos, a solo dos victorias en diez encuentros desde entonces. Sin embargo, goleó a Bolivia por 3 a 0 en Barranquilla en la última fecha y además de asegurarse su pasaje al Mundial, se ilusiona con volver a demostrar el nivel que supo tener, con el condimento especial de tener la chance de dejar afuera a su histórico rival en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

La probable formación de Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Eduardo Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

El posible once de Colombia vs. Venezuela, por las Eliminatorias

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Venezuela vs. Colombia, por las Eliminatorias: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 20.30
  • TV: D Sports
  • Árbitro: Wilton Sampaio
  • VAR: Wagner Reway
  • Estadio: Municipal de Maturín
