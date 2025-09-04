Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Por la fecha 17, la Albiceleste recibirá este jueves, a las 20.30, a Venezuela en el estadio Monumental. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi.

4 de septiembre 2025 · 09:01hs
Se espera que el público le brinde un emotivo reconocimiento a Lionel Messi.

Se espera que el público le brinde un emotivo reconocimiento a Lionel Messi.

La Selección Argentina se enfrentará este jueves con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que será el último partido oficial de Lionel Messi en el país vistiendo la camiseta Albiceleste, lo cual se lleva el foco de atención.

El encuentro está programado para las 20.30, en el estadio Mas Monumental, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefé. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

Lionel Scaloni, emotivo en la conferencia de prensa.

El emotivo momento en la conferencia que llevó a Scaloni hasta las lágrimas

La Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza.

La Selección Argentina se entrenó con Messi: las dudas para recibir a Venezuela

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde se consolidó en el primer puesto ya que le saca 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4 a 1 a Brasil.

Quien se llevará todas las miradas será el 10. En esta oportunidad por una circunstancia muy particular: será el último partido oficial de la Pulga con la Selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el rosarino en los últimos días. Es por esto que se espera que haya una despedida muy emotiva al final del encuentro para el mejor jugador de la historia.

Venezuela, por su parte, ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias y sueña con la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial. Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que actualmente está en puestos de Repechaje y para ingresar directamente tendrá que sumar seis puntos en esta doble fecha de Eliminatorias para superar a Colombia, que marcha sexta.

Además, la Vinotinto no puede descuidarse, ya que sólo está un punto arriba de Bolivia, que luchará por arrebatarle la plaza en el repechaje.

Las dudas de Lionel Scaloni

De cara a este partido, el entrenador del conjunto campeón del mundo aún mantiene sólo dos incógnitas en el 11 titular. Una está en el mediocampo, ya que Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Alexis Mac Allister ya que este último no está al 100% desde lo físico.

La otra incertidumbre está en la delantera, donde Thiago Almada y Lautaro Martínez aún luchan por una posición.

Además, Leandro Paredes será quien ocupe el sector central de la zona media, ya que Enzo Fernández fue expulsado en el duelo ante Colombia y debe purgar con dos fechas de suspensión.

El resto de la alineación sería la que generalmente juega, con Dibu Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero y Nicolás Tagliafico como fijas de mitad de cancha hacia atrás. En la zona de volantes Rodrigo De Paul es uno de los inamovibles; mientras que quien seguro acompañará a Lío en la ofensiva es Julián Álvarez.

Formaciones para Argentina y Venezuela

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Hora y TV: 20.30 (TyC Sports/Telefé).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: Monumental.

Lionel Messi Selección Argentina Venezuela Eliminatorias Sudamericanas Lionel Scaloni
