Scaloni piensa en un equipo habitualmente titular con Lionel Messi a la cabeza. Mastantuono se mete en el mediocampo y Tagliafico va por el lateral izquierdo.

La formación de la Selección Argentina con Mastantuono como titular.

La Selección Argentina jugará ante Venezuela en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Para este duelo, que será el último de Messi en el país por los puntos, Lionel Scaloni ya no tiene dudas y tiene todo confirmado.

Scaloni piensa en un equipo habitualmente titular, con Lionel Messi a la cabeza, pero con dos dudas puntuales. Con Dibu Martínez inamovible en el arco, la defensa estaría compuesta por Nahuel Molina , Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Este último posee molestias, pero va de arranque.

La formación de la Selección Argentina con Mastantuono como titular.

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Con gol de Messi, la Selección Argentina gana en el Monumental

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul son una fija desde el arranque ante la Vinotinto. Franco Mastantuono le ganó la pulseada a Nico Paz y va por primera vez de titular en la Selección.

Mastantuono 2 Lionel Messi y Rodrigo De Paul, juntos en el entrenamiento de la Selección Argentina

Ya en la ofensiva, la delantera tendrá a Lionel Messi acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada, quien le ganó la pulseada a Lautaro Martínez.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.