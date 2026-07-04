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Los Pumas perdieron en Córdoba en el inicio del Nations Championship

Los Pumas perdieron 47-38 ante Escocia en el estadio Mario Kempes. La competencia reúne a las 12 mejores potencia del deporte de la Ovalada.

4 de julio 2026 · 21:11hs
Los Pumas perdieron en Córdoba en el inicio del Nations Championship

Los Pumas cayeron este sábado 47-38 ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y no pudieron comenzar con una victoria su camino en el Nations Championship, la nueva competencia de World Rugby que reúne a las doce mejores selecciones del planeta.

La jornada tuvo, además, un condimento especial: Matías Alemanno alcanzó los 100 caps con la camiseta argentina y se convirtió en el quinto jugador del seleccionado en lograr esa marca.

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Buen inicio de Los Pumas, rápida reacción de Escocia

El arranque fue prometedor para el equipo de Felipe Contepomi. A los diez minutos, después de un line cerca del ingoal rival y un maul dominante, Joaquín Oviedo apoyó el primer try y Tomás Albornoz transformó para poner el 7-0. Argentina siguió buscando y volvió a instalarse en campo escocés tras una buena combinación entre Oviedo, Santiago Grondona y Mateo Carreras, aunque un knock-on frustró la chance de ampliar la ventaja.

Escocia reaccionó con paciencia y poder físico. Tras una posesión prolongada de 13 fases, el capitán Sione Tuipulotu apoyó el try del empate que Duncan Jordan convirtió. Poco después, Pierre Schoeman aprovechó otra secuencia ofensiva para dar vuelta el marcador, aunque la conversión se fue desviada.

Los europeos crecieron en el contacto y comenzaron a encontrar grietas en la defensa argentina. Un penal de Albornoz redujo la distancia a 12-10, pero antes del descanso Ben White condujo una acción que terminó con el try de Hutchison y la posterior conversión de Jordan: 19-10 al entretiempo.

En el complemento Los Pumas volvieron a acercarse. Tras una recuperación y buena jugada colectiva, Rodrigo Isgró apoyó el try y Albornoz convirtió para dejar el partido 19-17. La ilusión fue efímera: un penal por offside le dio a Escocia un line que terminó en maul y try de Brown, y luego White asistió a Scott Cummings para estirar la diferencia a 33-17.

Argentina no bajó los brazos, pero no evitó la derrota en su estreno en el Nations Championship

Argentina no bajó los brazos y descontó con un try de Tomás Rapetti, nuevamente convertido por Albornoz. Pero errores en la salida y una amonestación de Joaquín Moro le permitieron a los visitantes volver a golpear: Gregor Hiddleston apoyó y, más tarde, Rowe se escapó por la punta para elevar el marcador a 47-24.

El cierre fue de intercambio de tries. Lucio Cinti apoyó debajo de los palos y Agustín Moyano sumó otro, ambos convertidos por Albornoz, para dejar el resultado final en 47-38. Pese a la derrota, Los Pumas dejaron pasajes de buen rugby ofensivo, aunque pagaron caro las desatenciones defensivas frente a un Escocia eficaz con la pelota en mano.

Los Pumas Nations Championship Escocia
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