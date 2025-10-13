Uno Entre Rios | El Mundo | Vaticano

Vaticano: un hombre orinó el altar de la basílica de San Pedro

Un hombre orinó en el altar de la basílica de San Pedro, en el Vaticano. El papa León XIV fue informado sobre el incidente y quedó "conmocionado".

13 de octubre 2025 · 13:00hs
Un hombre orinó en el altar de la basílica de San Pedro

Un hombre orinó en el altar de la basílica de San Pedro, en el Vaticano. El papa León XIV fue informado sobre el incidente y quedó "conmocionado".

Un hombre orinó sobre una de las columnas que rodean al altar mayor de la basílica de San Pedro, ubicada en Ciudad del Vaticano. El hecho ocurrió el viernes ante cientos de feligreses. Los miembros de la seguridad del lugar lograron detener rápidamente al sujeto, pero no pudo evitar el acto de profanación, que fue grabado por una cámara.

De acuerdo a lo informado por el diario italiano Il Tempo, ocurrió un hecho repudiable en la basílica de San Pedro, ubicada en Ciudad del Vaticano: un hombre logró subirse hasta la base del Altar de la Confesión, se bajó los pantalones y orinó sobre la sagrada mesa, ante la mirada atónita de cientos de turistas.

Aunque los policías de civil presentes en la basílica capturaron velozmente al atacante, no llegaron a impedir la profanación. El momento quedó filmado por una cámara que había en el lugar, y el video se difundió en las redes sociales.

Según Il Tempo, el papa León XIV fue informado sobre el incidente y quedó "conmocionado". El periódico también sostuvo que es posible que, por este hecho, el pontífice solicite explicaciones sobre la eficacia del servicio de seguridad dentro de la basílica de San Pedro.

Vaticano

Otros incidentes sucedidos en la basílica de San Pedro

Un conocido incidente dentro de la basílica de San Pedro ocurrió el 21 de mayo de 1972, cuando Laszlo Toth, un geólogo húngaro que decía ser Jesucristo, atacó la estatua de la Piedad, construida por Miguel Ángel.

Tras quince golpes de martillo, Toth logró amputarle un brazo, arrancarle un pedazo de nariz y astillarle un ojo a María, quien es parte de la escultura junto a Cristo. Finalmente, fue reducido por transeúntes y, tras ello, arrestado.

Luego de este episodio, pasaron varias décadas hasta que, en los últimos años, volvieron a suceder hechos de vandalismo.

En junio de 2023, un hombre desnudo subió al altar, con la inscripción "Salven a los niños de Ucrania" en su espalda, en clara señal de protesta por lo sufrido en aquel país a causa de la guerra contra Rusia.

Finalmente, en febrero de 2025, tal como recordó Il Tempo, un hombre de origen rumano ascendió hasta el lugar sagrado y provocó la caída al suelo de varios candelabros, colocados allí para una celebración litúrgica.

Vaticano hombre Papa León XIV
