Uruguay: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para permitir la eutanasia y ahora pasa al Senado

La Cámara de Diputados dio luz verde a la ley que regula la eutanasia. Si el Senado aprueba, Uruguay será el tercer país en América Latina en autorizarla.

13 de agosto 2025 · 15:12hs
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó aprobó en horas de la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que autoriza la eutanasia, el cual ahora debe ser discutido y aprobado por el Senado. De convertirse en ley, Uruguay sería el tercer país de América Latina en legalizar la muerte asistida.

Después de una extensa sesión parlamentaria en Montevideo, la iniciativa obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra, cinco años después de que comenzara el debate sobre la muerte asistida en el país, que cuenta con 3,5 millones de habitantes. La propuesta contó con el respaldo de casi toda la bancada oficialista, además de diputados de la oposición, alcanzando así el quórum necesario de 50 votos para su aprobación.

Uruguay podría ser el tercer país latinoamericano en permitir la eutanasia

Con el visto bueno de la Cámara de Diputados, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Senadores para su análisis y votación.

El proyecto establece que su objetivo es "regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen". Busca ofrecer una muerte "indolora, apacible y respetuosa" a quienes lo deseen, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Así lo expresó el diputado oficialista del Frente Amplio, Luis Enrique Gallo, uno de los principales impulsores de la iniciativa: "La muerte forma parte de la vida y es necesario hablar de ello, por eso consideramos la eutanasia como un ejercicio de derecho". Y agregó: "Cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida".

Entre las condiciones que establece el proyecto, los pacientes que opten por la eutanasia deben ser mayores de edad, estar psíquicamente aptos y encontrarse en la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible” o padecer “sufrimientos que resulten insoportables”.

En caso de ser aprobado también por el Senado, Uruguay se sumaría a Colombia y Ecuador como los únicos países latinoamericanos que permiten esta práctica.

Además, solo podrán acceder a la eutanasia los ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia fehaciente en el país, y la solicitud deberá contar con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud.

Desde 2013, Uruguay permite que pacientes terminales se nieguen a recibir tratamientos que prolonguen su vida, aunque la eutanasia y el suicidio asistido siguen siendo considerados delitos bajo la figura de "homicidio piadoso".

En 2022, el Senado ya había debatido un proyecto similar, y según una encuesta del Portal de Análisis Político, Opinión Pública y Estudios Sociales Factum, un 77% de los uruguayos se mostró a favor de la ley bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, en esa ocasión la iniciativa quedó estancada en el Parlamento.

El proyecto sobre muerte digna, presentado por diputados del Frente Amplio a comienzos de este año, fue aprobado en julio por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y finalmente obtuvo luz verde en la Cámara baja. El oficialismo confía en que la ley sea sancionada en el Senado antes de fin de año, dado que el Frente Amplio tiene mayoría en esa cámara.

A nivel mundial, solo un grupo reducido de países permite la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Canadá, Países Bajos, España, y algunas regiones de Australia y Estados Unidos. En América Latina, por ahora, solo Colombia y Ecuador han legalizado esta práctica.

