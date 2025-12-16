Trump declara al fentanilo "arma de destrucción masiva"

El reporte afirmó que declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva y es “más cercano a un arma química que a un narcótico”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo y sus principales sustancias químicas precursoras como un “arma de destrucción masiva”. Además, se instruye al Departamento de Justicia a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales contra el tráfico de fentanilo.

La orden califica al fentanilo ilícito como “más cercano a un arma química que a un narcótico”, y señala que tan solo dos miligramos –“una cantidad casi indetectable, equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa”– constituyen una dosis letal.

Muertes por sobredosis de fentanilo

“Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”, indica el texto, por cable de Xinhua. En virtud de la directiva, se instruye al Departamento de Justicia a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales contra el tráfico de fentanilo.

La orden también instruye a los Departamentos de Guerra y de Justicia determinar si deben proporcionarse recursos militares para apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley. El medio de comunicación Politico señaló en un informe publicado el lunes que el momento de esta designación resulta llamativo, ya que crecen las especulaciones de que Estados Unidos podría llevar a cabo ataques terrestres contra presuntos objetivos del narcotráfico en territorio venezolano, como parte de su campaña de presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El reporte afirmó que declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva “otorgaría a Estados Unidos una justificación legal adicional para utilizar la fuerza militar contra Venezuela”.