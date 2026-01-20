Uno Entre Rios | El Mundo | Rusia

Rusia: dos muertos en Kamchatka por nevadas apocalípticas

Edificios quedaron sepultados haste el segundo piso bajo la nieve en la zona de Petropávlovsk de Kamchatka, Rusia. Hasta el momento reportaron dos muertos

20 de enero 2026 · 10:34hs
Edificios quedaron sepultados haste el segundo piso bajo la nieve en la zona de Petropávlovsk de Kamchatka

Edificios quedaron sepultados haste el segundo piso bajo la nieve en la zona de Petropávlovsk de Kamchatka, Rusia. Hasta el momento reportaron dos muertos
12436812

Edificios quedaron sepultados haste el segundo piso bajo la nieve en la zona de Petropávlovsk de Kamchatka, Rusia. Hasta el momento reportaron dos muertos

Al menos dos personas murieron en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka, Rusia, debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas que obligaron a las autoridades locales a declarar, el viernes 16 de enero, el estado de emergencia a nivel municipal. "En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia a partir de hoy (16 de enero)", informó el gobernador local, Yevgueni Beliáev, en Telegram.

Rusia nevada nieve muertos 1

La decisión fue tomada tras la muerte de dos personas la víspera a consecuencia del desplome de grandes cantidades de nieve de los tejados.

Guatemala declara Estado de Sitio tras muerte de ocho policías.

Guatemala declara Estado de Sitio tras muerte de ocho policías

“Europa no será chantajeada”, dijo la primera ministra de Dinamarca en referencia a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre Groenlandia

Groenlandia: "Europa no será chantajeada"

El primer fallecido fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado la víspera durante la limpieza de un patio al que se había desplomado un alud de nieve del tejado. Posteriormente otro residente de la ciudad quedó atrapado por la nieve que se precipitó de un tejado. Los servicios de emergencias que llegaron al lugar de los hechos trataron de salvar su vida infructuosamente.

Nevada Rusia

Fotos y videos en redes sociales evidencian la magnitud de la nevada. Por ejemplo, imágenes muestran a edificios completamente sepultados bajo la nieve. "Tomará días paliar las consecuencias de una serie de potentes ciclones que se sucedieron. La gran cantidad de nieve no permite limpiar de modo rápido todas las rutas de transporte", señaló Beliáev.

Debido a los problemas con el transporte, la Guardia Nacional rusa habilitó camiones para transporte de presos para apoyar este servicio público, según informó en su canal de Telegram, donde publicó fotos de los vehículos grises con rejas en las ventanillas. Beliáev alertó a los habitantes de la ciudad que "se mantiene el peligro de aludes en las montañas y la caída de nieve y hielo de tejados".

Rusia nevada nieve muertos

En la última semana Rusia ha sufrido intensas nevadas que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, desde la región europea hasta el Lejano Oriente.

Las precipitaciones en Moscú han marcado indicadores récord, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, la ciudad de Yekaterimburgo en los Urales, e incluso la cálida región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

Rusia Muertos Nevada
Noticias relacionadas
iran sobre la condena de argentina a fuerza quds: habra respuesta

Irán sobre la condena de Argentina a Fuerza Quds: "Habrá respuesta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre en la que le reprocha no haberle otrogado el Premio Nobel de la Paz y amenaza con romperla.

Donald Trump cambia garantía de paz por Premio Nobel

tragico choque de trenes en espana: suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

Trágico choque de trenes en España: suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

Estados Unidos emitió un alerta por 60 días tras las operaciones de Estados Unidos en América Latina que incrementaron vuelos de drones y aviones de combate nn

Estados Unidos avisa por posible "actividad militar" en América Latina

Ver comentarios

Lo último

Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Ultimo Momento
Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Atacan salvajemente a una árbitra en un partido de fútbol amateur

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Rusia: dos muertos en Kamchatka por nevadas apocalípticas

Rusia: dos muertos en Kamchatka por nevadas apocalípticas

Policiales
Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Victoria: hallaron sin vida a un niño de 12 años en un arroyo de la zona rural

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Grave accidente laboral en Viale: cuatro operarios cayeron desde el techo de un galpón

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Hallaron sin vida a una persona en Concordia

Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Cargó combustible en Federación, se fue sin pagar y fue detenido

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

Ovación
Pedro Fontanetto: Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo

Pedro Fontanetto: "Decir que no pensamos en ser campeones sería absurdo"

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Bomba en el rugby: Gastón Conde podría sumarse a Paraná Rowing Club

Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

Rocamora y La Unión se enfrentan por la Liga Argentina

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

Brian Bustos, el arquero entrerriano que buscará su debut en Primera División

La provincia
Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Formación y trabajo productivo: así funciona la Granja Penal de Gualeguaychú

Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos

Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos

Manuel Adorni y Diego Santilli estarán este jueves en Paraná

Manuel Adorni y Diego Santilli estarán este jueves en Paraná

Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Colón: el STJ ratificó la condena por desmonte ilegal en el Arroyo Perucho Verna

Entre Ríos: presentaron un informe sobre la gestión de la seguridad alimentaria

Entre Ríos: presentaron un informe sobre la gestión de la seguridad alimentaria

Dejanos tu comentario