Perú: un sismo de magnitud 6,1 dejó un muerto y deslizamientos de tierra

21/

Update: A 6.1M earthquake struck 30km from Callao, Peru, on June 15, 2025, killing one and injuring 36 in Lima. President Boluarte urges calm. USGS reported 5.6M. #Sismo #Temblor #Terremoto #Callao #Lima #Peru #deprem pic.twitter.com/284xFDXo2j