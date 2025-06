Paraguay quiere juzgar a Edgardo Kueider por contrabando de divisas

Paraguay solicitó el juicio oral para el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel , por un presunto delito de contrabando de divisas por el intento de ingreso a ese país con una considerable cantidad de dinero en diversas monedas que no declararon, superando el límite permitido sin justificación.

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez acusa a ambos de intentar ingresar a territorio paraguayo con una suma de dinero no fue declarada a través de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, específicamente por el Puente de la Amistad, a la 1.30 del 4 de diciembre de 2024. Con ellos portaban US$ 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. De esta suma, se le entregó a Kueider la cantidad de US$ 9.900, ya que es lo permitido ingresar sin declaración.

El dinero no declarado iba en la parte trasera del vehículo Chevrolet conducido por Kueider, dentro de una mochila, según el acta del procedimiento.

El fiscal consideró que ambos transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. Se analizó su conducta como antijurídica y que actuaban en pleno uso de sus facultades mentales.

Ambos fueron imputados el 5 de diciembre de 2024 y se les dictó arresto domiciliario inicialmente cumplieron la medida en el edificio “Tierra Alta” de Asunción, pero luego cambiaron de domicilio a otro inmueble en el barrio San Vicente de la capital paraguaya bajo vigilancia policial.