Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

El Papa León XIV habló ante los fieles en la Plaza San Pedro y pidió que este 2026 traiga paz a los pueblos y familias

1 de enero 2026 · 13:33hs
Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

El papa León XIV encabezó este jueves 1 de enero de 2026 el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el marco de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y de la 59ª Jornada Mundial de la Paz. Ante miles de fieles, alentó a comenzar el año con un corazón abierto a la esperanza y comprometido con la paz.

Con un saludo cercano: “Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Año Nuevo!”— el Pontífice inició su mensaje frente a unos 40 mil peregrinos llegados de distintos puntos del mundo. Desde allí, remarcó que el inicio de un nuevo año no puede reducirse a una simple sucesión de fechas o compromisos.

El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas.

El papa León XIV pidió una Navidad pacífica al menos por 24 horas

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Suiza: decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo

“El Señor nos invita a renovar nuestro tiempo”, sostuvo León XIV, al afirmar que sin un anhelo sincero de bien y de paz no tendría sentido “girar las páginas del calendario ni llenar nuestras agendas”. En ese marco, llamó a inaugurar una etapa marcada por la amistad entre los pueblos.

El Jubileo como aprendizaje de esperanza

Durante su reflexión, el Papa recordó el Jubileo que está llegando a su fin y lo definió como una verdadera escuela espiritual. Señaló que este tiempo especial enseñó a transformar el corazón para convertir agravios en perdón, dolor en consuelo y buenos propósitos en obras concretas.

Según explicó, ese es el modo en que Dios actúa en la historia: entrando en ella para rescatarla del olvido y donando al mundo al Redentor. “Jesús es el Hijo unigénito que se hace hermano nuestro”, expresó, y añadió que esa fraternidad es la base para construir un futuro más justo.

León XIV remarcó que la esperanza cristiana no es abstracta, sino que se traduce en gestos cotidianos y en la capacidad de mirar al otro como un hermano. Desde esa perspectiva, invitó a vivir el nuevo año con responsabilidad y compromiso social.

María y el corazón que late por la humanidad

En el día dedicado a Santa María, Madre de Dios, el Papa centró parte de su mensaje en la figura de la Virgen. Recordó que María fue la primera en sentir latir el corazón de Cristo y la definió como la primera morada del Verbo hecho carne.

“En el silencio de su seno, el Verbo de la vida se anuncia como latido de gracia”, afirmó. Desde allí, sostuvo que Dios, al hacerse hombre, revela su propio corazón y lo entrega a la humanidad entera.

El Papa explicó que el corazón de Jesús late por todos: por quienes lo reciben con sencillez y también por quienes lo rechazan. “No es un corazón indiferente”, señaló, sino uno que se conmueve ante el sufrimiento y busca la conversión y la paz.

En ese contexto, León XIV llamó a custodiar la vida humana como un don sagrado, recordando que cada nacimiento refleja el misterio divino. Subrayó que la dignidad de la persona debe ser protegida siempre, sin excepciones.

Un pedido explícito por la paz

En el cierre de su alocución, el Pontífice puso el acento en la Jornada Mundial de la Paz y convocó a una súplica común. “Oremos todos juntos por la paz”, pidió, especialmente por las naciones atravesadas por guerras, violencia y pobreza.

Pero también extendió ese llamado a los hogares, a las familias heridas por conflictos internos y por el dolor cotidiano. “La paz comienza en casa”, expresó, al destacar la importancia de la reconciliación y el diálogo.

León XIV confió este clamor a la intercesión de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, y recordó que Cristo es “el sol de justicia que nunca declina”. Aun en un contexto mundial complejo, aseguró que la esperanza cristiana sigue siendo una fuerza transformadora.

Papa León XIV 2026 paz
Noticias relacionadas
Río de Janeiro rompió un record Guinness

Río de Janeiro rompió un record Guinness por el festejo de Año Nuevo más grande del planeta

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el líder de Ucrania Volodímir Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Antes habló con Putin

Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: "Estamos mucho más cerca de la paz"

Los trenes de alta velocidad de China están diseñados para alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora

China superó los 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad

Según el Comando militar estadounidense en África, uno de los ataques mató a numerosos terroristas del Estado Islámico.

EE.UU. lanzó ataques contra Estado Islámico en Nigeria

Ver comentarios

Lo último

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Ultimo Momento
Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Policiales
Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Ovación
Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

La provincia
Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Dejanos tu comentario