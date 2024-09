Nicolás Maduro pidió al espíritu de Diego Maradona que no deje dormir a Javier Milei

“Aquí está el Diego con nosotros, el Diego de la gente, cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a Milei”, remarcó Maduro, viendo entre el público un afiche con el rostro del astro de fútbol argentino. “¿Les parece buena idea que le jale las patas?”, le preguntó el dictador chavista al público presente. “Que no lo deje dormir chico, tanto daño que le hace al pueblo”, dijo sobre el argentino, al que volvió a tildar de “nazi”.

Nicolás Maduro Javier Milei Diego Armando Maradona fantasma.jpg

Maduro recordó también el día que Maradona le obsequió un reloj valorado en más de 30.000 dólares. “Este es el reloj Hublot que me regaló Diego en el cierre de campaña de 2018, cuando me lo pongo, el Diego está conmigo”, señaló. “Me lo puse hoy porque me da suerte, miren, este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en el año 2018, era su reloj, y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo”, agregó.

La semana pasada, Nicolás Maduro también lanzo su artillería de ataques contra el presidente argentino.

“El imbécil de Milei en Argentina protesta porque adelantamos las navidades. ¿Qué tiene que ver con Venezuela?”, exclamó Maduro en respuesta a las críticas de Milei por adelantar las festividades navideñas al 1 de octubre. “Él le está amargando la vida y las navidades a Argentina y se siente amargado porque el pueblo de Venezuela arranca la rumba el 1 de octubre, el día que arrancan las Navidades”, ironizó.