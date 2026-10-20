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Francia: más ciudades implementaron toque de queda

París, Lyon y Niza Lille, Wattignies, Douai y Denain son algunas de las ciudades de Francia en las que rige el toque de queda. El primer ministro celebró resultados

20 de octubre 2026 · 12:21hs
París

París, Lyon y Niza Lille, Wattignies, Douai y Denain son algunas de las ciudades de Francia en las que rige el toque de queda. El primer ministro celebró resultados

Múltiples ciudades francesas implementaron toques de queda, los cuales comenzaron el lunes por la noche tras los saqueos e incidentes registrados durante las protestas del pasado fin de semana.

Las medidas comenzaron a aplicarse luego de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informara en conferencia de prensa que se establecerían toques de queda parciales en algunas áreas.

En ese marco, este martes el funcionario celebró el resultado de dicha implementación: "Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización", escribió en su cuenta de X.

Además, Lecornu anunció nuevos toques para este martes, "donde la situación lo requiera".

Qué ciudades aplicaron toque de queda

En París, el toque de queda estuvo vigente de las 23 del lunes (21:00 GMT) hasta las 6 del martes (04:00 GMT) en torno a la Plaza de la República y en las calles de los alrededores de Les Halles, indicaron las autoridades locales citadas por el canal de televisión francés BFM TV.

En Lyon, la medida comenzó a las 21 del lunes (19:00 GMT) hasta las 6 del martes (04:00 GMT) en una zona de Presqu'ile de Lyon, una zona del centro de la ciudad.

Por otra parte, el prefecto del departamento de Norte, en la zona septentrional de Francia, impuso un toque de queda en zonas de Lille, Wattignies, Douai y Denain de las 20 del lunes (18:00 GMT) hasta las 6 (04:00 GMT) para los próximos dos días, indicó el Matignon, la oficina del primer ministro de Francia, según el mencionado medio francés.

Al sureste del país, en Niza, el alcalde Eric Ciotti anunció en X un toque de queda para menores de edad que entró en vigor el lunes a las 21 (19:00 GMT).

Las cifras de las protestas

Alrededor de 550 mil personas participaron el sábado en protestas en todo Francia. Un total de 2.397 personas fueron arrestadas durante las protestas marcadas por la violencia, según cifras dadas a conocer el domingo por el Ministerio del Interior francés.

Además, un total de 997 oficiales de policía y gendarmes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad.

Francia toque de queda ciudades
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