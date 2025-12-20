Uno Entre Rios | El Mundo | Luiz Inácio Lula da Silva

Lula insiste en la negociación entre Estados Unidos y Venezuela

20 de diciembre 2025 · 10:10hs
El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva sostuvo que América del Sur debe seguir siendo una región de paz y que los desacuerdos con Venezuela no se resuelven por la fuerza, sino a través del diálogo político y la mediación internacional, en referencia al despliegue de fuerza de Estados Unidos en el mar Caribe.

Durante su conferencia anual ante la prensa, Lula también se refirió a la creciente tensión en el Caribe. “Tuve la oportunidad de conversar con Nicolás Maduro durante 40 minutos el pasado 2 de diciembre. Luego hablé con Trump y le manifesté mi preocupación por Venezuela”, explicó. En ese diálogo, sostuvo que Sudamérica es una región de paz y que los conflictos no se resuelven con violencia, sino mediante el diálogo.

El mandatario aclaró que ofreció la mediación de Brasil al gobierno venezolano. “Maduro tiene que decirme qué espera que haga Brasil. También le expresé a Trump que solo basta con que nos indiquen cómo podemos contribuir para evitar una confrontación armada”, señaló.

Mercosur y Unión Europea

“Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea llevan ya 26 años; yo quiero hacer el acuerdo, porque lo considero muy importante desde el punto de vista político y de la defensa del multilateralismo. Pero no puedo hacer nada si no se firma ahora, porque la UE no está lista. Pero la esperanza es lo último que muere”. Así definió el presidente de Brasil sus dudas sobre el futuro del tratado de libre comercio entre ambos bloques.

Horas después de que fuera cancelada la firma del pacto, la titular de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aseguró que la nueva convocatoria prevista para el 12 de enero en Asunción será exitosa. Según afirmó, cuentan con el respaldo de la mayoría de los 27 países de la Unión Europea —al menos 15— para finalmente concretar un acuerdo que se negocia desde fines del siglo pasado.

Las tres semanas restantes para terminar de definir las demandas europeas requerirán, sin embargo, intensas reuniones entre funcionarios. “Todavía debemos trabajar más entre los Estados miembros”, señaló Von der Leyen al finalizar la reunión del Consejo Europeo. Su presidente, el portugués Antonio Costa, coincidió con ese diagnóstico y agregó: “No me gustó estar aquí en Bruselas hasta las cuatro de la madrugada, pero sí me gusta el hecho de que hayamos acordado firmar el tratado dentro de tres semanas”.

Desde Brasil, el jefe del Palacio del Planalto recordó que la fecha del 20 de diciembre para sellar el acuerdo había sido fijada por Costa y Von der Leyen. “Fueron ellos quienes asumieron ese compromiso. De parte del Mercosur, todo estaba resuelto, incluso sabiendo que no obtendríamos todo lo que esperábamos”, afirmó Lula.

