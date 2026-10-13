El papa León XIV fue internado en Roma para someterse a una cirugía por un nódulo pulmonar y suspendió sus audiencias hasta el martes 20.

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón.

El papa León XIV ingresó este martes al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos de rutina. Según indicó, la lesión fue identificada en una fase temprana y está bien localizada; el Vaticano prevé siete días de recuperación.

La intervención fue programada después de que los médicos detectaran la lesión durante una revisión médica. El propio pontífice había anunciado el domingo, tras el rezo del Ángelus, que sería operado durante esta semana y explicó que los especialistas consideraban conveniente retirarla.

Preocupación por la salud del papa León XIV: lo operan de un nódulo pulmonar

La hospitalización se desarrolla en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, un centro médico de referencia de la capital italiana. De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, el procedimiento está a cargo de un equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, responsable de ese servicio en el hospital.

A raíz de la internación, León XIV suspendió sus audiencias y compromisos oficiales hasta el martes 20. Antes de ingresar al centro médico, el Papa había mantenido su actividad habitual y recibido a distintas autoridades eclesiásticas, entre ellas representantes de la Iglesia de Nicaragua y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

El hallazgo del nódulo se produjo en una etapa temprana, según informó el propio pontífice, aunque hasta el momento no se difundieron detalles que permitan determinar su naturaleza. La intervención permitirá avanzar con el tratamiento indicado por los médicos y evaluar los resultados correspondientes.

La internación también genera atención sobre los próximos compromisos internacionales del jefe de la Iglesia católica. Por ahora, se mantiene prevista su visita a Sudamérica entre el viernes 6 y el martes 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. El viaje, de concretarse, tendrá lugar después del período de recuperación estimado por las autoridades vaticanas.

Mientras se aguarda información oficial sobre la evolución del pontífice, la Santa Sede anticipó que brindará nuevas precisiones sobre su estado de salud. La atención está puesta en el resultado de la cirugía y en los plazos necesarios para que León XIV pueda retomar sus actividades habituales.