El Presidente Javier Milei señaló que se ajustará la organización del viaje previsto para noviembre si la operación de León XIV obliga a cambiar la agenda.

Milei afirmó que el Gobierno adaptará la visita del Papa según su recuperación.

El presidente Javier Milei se refirió a la próxima intervención quirúrgica del papa León XIV y señaló que el Gobierno nacional evaluará posibles modificaciones en la organización de su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, de acuerdo con la evolución de su estado de salud.

Ante la incertidumbre generada por la operación a la que deberá someterse el máximo representante de la Iglesia Católica, el mandatario indicó que las autoridades nacionales adecuarán la logística y los compromisos institucionales si resulta necesario modificar el cronograma original.

LEER Más: León XIV ratificó su visita a la Argentina antes de someterse a una operación

La postura del Ejecutivo apunta a mantener la planificación del viaje, aunque contempla la posibilidad de introducir cambios en las fechas y actividades previstas, en función de las recomendaciones médicas que reciba el Pontífice después de la intervención.

Por el momento, no se informó oficialmente una reprogramación de la visita, que forma parte de una gira apostólica por Sudamérica.

La intervención quirúrgica en Roma

Según la información difundida por la Santa Sede, León XIV tiene previsto ingresar este martes 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo detectado recientemente en uno de sus pulmones.

La lesión fue identificada durante controles médicos y los profesionales que atienden al Papa recomendaron realizar el procedimiento quirúrgico.

La intervención requerirá un período de internación y recuperación, durante el cual los especialistas evaluarán su evolución y las condiciones para retomar las actividades habituales.

El resultado de la cirugía y las indicaciones médicas serán determinantes para establecer si el Pontífice podrá afrontar los desplazamientos internacionales y los encuentros multitudinarios previstos durante noviembre.

Expectativa por la visita a la Argentina

La llegada de León XIV al país está programada entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de un recorrido que también contempla actividades en Uruguay y Perú.

La organización de la visita requiere la coordinación de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales, especialmente en materia de seguridad, transporte y recepción de los fieles.

En ese contexto, el Gobierno nacional mantendrá la planificación sujeta a las novedades que comunique el Vaticano sobre la recuperación del Papa.

Aunque la intervención generó interrogantes sobre el cumplimiento del itinerario, hasta el momento no se anunciaron cambios oficiales en las fechas previstas.

La evolución de León XIV durante los próximos días permitirá determinar si la gira podrá desarrollarse según el calendario original o si será necesario reprogramar parte de las actividades.