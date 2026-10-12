Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Milei

Milei afirmó que el Gobierno adaptará la visita del Papa según su recuperación

El Presidente Javier Milei señaló que se ajustará la organización del viaje previsto para noviembre si la operación de León XIV obliga a cambiar la agenda.

12 de octubre 2026 · 15:42hs
Milei afirmó que el Gobierno adaptará la visita del Papa según su recuperación.

Milei afirmó que el Gobierno adaptará la visita del Papa según su recuperación.

El presidente Javier Milei se refirió a la próxima intervención quirúrgica del papa León XIV y señaló que el Gobierno nacional evaluará posibles modificaciones en la organización de su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, de acuerdo con la evolución de su estado de salud.

Ante la incertidumbre generada por la operación a la que deberá someterse el máximo representante de la Iglesia Católica, el mandatario indicó que las autoridades nacionales adecuarán la logística y los compromisos institucionales si resulta necesario modificar el cronograma original.

LEER Más: León XIV ratificó su visita a la Argentina antes de someterse a una operación

La postura del Ejecutivo apunta a mantener la planificación del viaje, aunque contempla la posibilidad de introducir cambios en las fechas y actividades previstas, en función de las recomendaciones médicas que reciba el Pontífice después de la intervención.

Por el momento, no se informó oficialmente una reprogramación de la visita, que forma parte de una gira apostólica por Sudamérica.

La intervención quirúrgica en Roma

Según la información difundida por la Santa Sede, León XIV tiene previsto ingresar este martes 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo detectado recientemente en uno de sus pulmones.

La lesión fue identificada durante controles médicos y los profesionales que atienden al Papa recomendaron realizar el procedimiento quirúrgico.

La intervención requerirá un período de internación y recuperación, durante el cual los especialistas evaluarán su evolución y las condiciones para retomar las actividades habituales.

El resultado de la cirugía y las indicaciones médicas serán determinantes para establecer si el Pontífice podrá afrontar los desplazamientos internacionales y los encuentros multitudinarios previstos durante noviembre.

Expectativa por la visita a la Argentina

La llegada de León XIV al país está programada entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de un recorrido que también contempla actividades en Uruguay y Perú.

La organización de la visita requiere la coordinación de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales, especialmente en materia de seguridad, transporte y recepción de los fieles.

En ese contexto, el Gobierno nacional mantendrá la planificación sujeta a las novedades que comunique el Vaticano sobre la recuperación del Papa.

Aunque la intervención generó interrogantes sobre el cumplimiento del itinerario, hasta el momento no se anunciaron cambios oficiales en las fechas previstas.

La evolución de León XIV durante los próximos días permitirá determinar si la gira podrá desarrollarse según el calendario original o si será necesario reprogramar parte de las actividades.

Milei Papa Papa León XIV
Noticias relacionadas
leon xiv ratifico su visita a la argentina antes de someterse a una operacion

León XIV ratificó su visita a la Argentina antes de someterse a una operación

León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá internado una semana.

León XIV será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá internado una semana

Alejandro Richard planteó interrogantes sobre nuestros orígenes.

Alejandro Richard planteó interrogantes sobre nuestros orígenes

el horoscopo para este lunes 12 de octubre de 2026

El horóscopo para este lunes 12 de octubre de 2026

Ver comentarios

Lo último

Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

Ultimo Momento
Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Lanús derrotó a Vélez y sueña con ingresar a puestos de copas

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

Joel Gassmann se lamentó por su paso en Mendoza

En Concepción del Uruguay hubo ganadores millonarios

En Concepción del Uruguay hubo ganadores millonarios

Fin de semana largo: viajaron cerca de 1.500.000 personas, pero el impacto económico cayó

Fin de semana largo: viajaron cerca de 1.500.000 personas, pero el impacto económico cayó

Policiales
Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Caseros: investigan a un hombre por dispararle a un perro y atropellarlo con una camioneta

Caseros: investigan a un hombre por dispararle a un perro y atropellarlo con una camioneta

Ruta 14: secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto que iba de Brasil a Córdoba

Ruta 14: secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto que iba de Brasil a Córdoba

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Conicet destaca experiencias de Entre Ríos en la prevención del cáncer de cuello de útero

El Conicet destaca experiencias de Entre Ríos en la prevención del cáncer de cuello de útero

Preocupa la crecida del río Uruguay en Entre Ríos y cierran circuitos en las Cataratas

Preocupa la crecida del río Uruguay en Entre Ríos y cierran circuitos en las Cataratas

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

Dejanos tu comentario