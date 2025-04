A pesar de su delicado estado, el Papa Francisco dirigió el domingo la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón de la basílica. El Vaticano confirmó su muerte

"Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente": qué pensaba el Papa Francisco sobre la muerte

“Sé que va a venir”, asumía

Con voz firme y totalmente preparado, Bergoglio afirmaba que no le tenía miedo a la muerte. “Sé que va a venir”, asumía, al son de un leve movimiento con las manos. “Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé”, relataba, al mismo tiempo que recordaba una operación riesgosa a la que había tenido que someterse.