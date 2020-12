La cuenta del papa Francisco dejó otro polémico "like"

Bien es cierto que no es Francisco el responsable de manejar la cuenta, sino que hay uno o más administradores detrás. Pero no deja de resultar curioso el hecho de que no hayan sido uno, sino dos los likes que se "escaparon" desde la cuenta papal.

Embed twitter-temp"> hey thats me https://t.co/ynSvc7BIra — Margot (@margot_foxx) December 22, 2020

Natalia Garibotto es la modelo brasileña que en noviembre recibió la "bendición" a través de un me gusta. Al darse cuenta de quien le había dejado el like, la influencer que tiene más de 2 millones de seguidores no tardó en responder: "Al menos me voy al cielo", dijo bromeando.

Nata Gata (como se hace llamar) hizo una publicación en Twitter ironizando sobre el me gusta que recibió, en la que incluyó un video en el que quedó registrado el corazón que le dejó el santo sadre. La foto en la que la modelo está vestida de colegiala llamó la atención de quien maneja el perfil.

Embed At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

Ambas publicaciones "likeadas" se postearon el pasado 5 de octubre. Lo extraño es que desde la cuenta papal retiraron los dos corazones cuando el hecho se volvió viral.

papa adentro.jpg El Papa Francisco envuelto en una polémica por las redes sociales

La respuesta oficial sobre el like del Papa Francisco

Desde la Santa Sede aseguraron que el primer me gusta no salió del perfil de Francisco, y que se investigaría si se trató de un error del administrador o de un montaje digital para engañar a los usuarios. En cuanto a este último desliz, aún no hay una respuesta oficial.

Más allá de quien haya dejado el "like", muchos aprovecharon esto para bromear, y tal fue el caso de uno de los seguidores de Foxx que dejó el siguiente comentario: "El tipo está admirando una creación de Dios, déjenlo tranquilo", comentó.