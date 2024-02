Javier Milei, en Roma, critica y denuncia a los gobernadores

El presidente Javier Milei sostuvo este sábado desde Roma volvió a cargar contra los gobernadores que no apoyaron la Ley Ómnibus y dijo que no está "dispuesto a hacer política de manera mugrosa, corrupta y perversa”. "Yo no voy a negociar la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central e ir liberando el mercado de cambio. Voy a exterminar la inflación y la inseguridad y voy a ir dejando en evidencia a los políticos corruptos", dijo.