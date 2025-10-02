Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

Tomás Roullier, de último paso en Sportivo Belgrano de San Francisco, se incorpora al plantel de Atlético Paraná. El Decano sumó cinco caras nuevas.

2 de octubre 2025 · 12:21hs
Atlético Paraná oficializó la llegada de un nuevo integrante al plantel que se prepara para competir en el Torneo Regional Amateur. Se trata del marcador de punta derecho Tomás Roullier, quien arribó al Gato tras su reciente paso en el Sportivo Belgrano de San Francisco.

El defensor, de 23 años, inició su carrera en Atlético Frank. Luego se sumó a la estructura de Atlético Rafaela. Tras el descenso de la Crema al Torneo Federal A se incorporó a el Verde de San Francisco, donde disputó 14 encuentros en la temporada 2025.

Santiago Lebus disputó la temporada 2025 del Torneo Federal A jugando para Estudiantes de San Luis.

Las incorporaciones de Atlético Paraná

El Rojiblanco sumó cinco incorporaciones para competir en el Torneo Regional Amateur. Los futbolistas que anteriormente se sumaron al elenco de barrio Villa Sarmiento son los mediocampistas Exequiel Gómez y Nicolás Naz y los defensores Nicolás Naz y Tomás Roullier.

Los entrerrianos que competirán en el Torneo Regional Amateur

Entre Ríos contará con la participación de 17 representantes. Estarán incluidos en la Región Litoral Sur, sector que también reunirá a elencos santafesinos.

Los equipos entrerrianos que saldrán a escena serán los siguientes:

Atlético Neuquén

Sportivo Urquiza

Atlético Paraná

Lanús (Concepción del Uruguay)

Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Deportivo 1° de Mayo (Chajarí)

Defensores de Pronunciamiento

Social y Deportivo Achirense

Atlético Villa Elisa

Recreativo San Jorge (Villa Elisa)

Defensores del Barrio Nébel (Concordia)

Libertad (Concordia)

Juventud Unida (Gualeguaychú)

Unión (Crespo)

Atlético María Grande

Deportivo y Cultural Aranguren

Unión y Fraternidad (San Salvador)

Atlético Paraná Torneo Regional Amateur Tomás Roullier
