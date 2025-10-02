Uno Entre Rios | El Mundo | Nicolás Calabrese

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí"

Cielo Kramer, madre del paranaense Nicolás Calabrese, dialogó con UNO y denunció la detención ilegal de su hijo en una flotilla humanitaria rumbo a Gaza.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

2 de octubre 2025 · 12:47hs
El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí.

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí".

La Marina israelí interceptó el miércoles a la Flotilla Global Sumud, una misión internacional compuesta por activistas de distintos países que intentaba romper el bloqueo marítimo sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria al enclave palestino.

Según denunciaron los organizadores, al menos seis barcos fueron abordados por fuerzas militares, las comunicaciones fueron interrumpidas y se desconoce la situación de muchos de los tripulantes. Entre los secuestrados están los argentinos Nicolás Calabrese (activista), Carlos Bértola (militante político y actualmente capitán del Estrella y Manuel), Ezequiel Peressini (exdiputado provincial en Córdoba) y la diputada Celeste Fierro (diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

En Uruguay se registraron una decenas de mordeduras causadas por arañas del banano, pero ninguna grave porque no afectó a los grupos con mayor riesgo

Arañas del banano, una de las especies más venenosas, aparecieron en supermercados en Uruguay

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés.

Jane Goodall: el mundo despide a la mujer que borró la frontera entre humanos y chimpancés

LEER MÁS: Ayuda humanitaria para Gaza: un paranaense y una diputada argentina entre los detenidos por Israel

La Marina israelí interceptó a la flotilla en la que viajaba el paranaense Nicolás Calabrese

Embed

Calabrese, oriundo de Paraná, Entre Ríos, participaba de la misión a bordo de una de las embarcaciones. El objetivo del viaje era colaborar con la población civil de Gaza, afectada por el conflicto bélico con Israel, en un contexto en el que organismos internacionales, incluida la ONU, han advertido sobre el genocidio y posibles crímenes de guerra, además de calificar la situación humanitaria como crítica.

Ante el silencio de las autoridades israelíes y la falta de información oficial sobre el paradero de los activistas, Cielo Kramer, madre de Nicolás Calabrese, expresó su preocupación en diálogo con UNO.

Detención ilegal y violación al derecho internacional

Embed

Cielo Kramer relató cómo fue el momento en que su hijo fue interceptado por el ejército israelí mientras participaba de la misión humanitaria.

"Estoy hablando en este momento porque mi hijo fue secuestrado ilegalmente en aguas internacionales por el ejército israelí, mientras se encontraba a bordo de una embarcación que formaba parte de una flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza. Eran más de 50 barcos llevando ayuda humanitaria. Esta acción constituye, sin lugar a dudas, una violación del derecho internacional".

Una misión pacífica con ayuda esencial

La madre detalló que la flotilla navegaba en aguas internacionales y transportaba únicamente insumos básicos para la población afectada.

"La misión era completamente pacífica. No llevaban armas, solamente fórmula de leche para bebés, alimentos, agua potable. Querían abrir un corredor humanitario para asistir a la población que sufre día a día en Gaza".

Incomunicación y llamado mundial

Kramer denunció que desde la detención los tripulantes están incomunicados y pidió que la situación se visibilice y movilice a nivel internacional.

"Este secuestro fue ilegal y en contra de la voluntad de los tripulantes. Además, desde entonces están completamente incomunicados. Por eso estamos rogando que esto se visibilice más y que el mundo se movilice para defender a estas 500 personas que viajaban desde distintas partes del mundo con un único fin: ayudar".

Silencio mediático y agradecimiento a Diario UNO

Finalmente, Kramer agradeció a Diario UNO por dar voz a la situación y criticó la falta de cobertura en otros medios argentinos.

"Agradezco mucho esta nota y esta publicación. Agradezco al Diario UNO, porque realmente es una vergüenza que los noticieros argentinos no hayan informado absolutamente nada. Esta flotilla partió el 30 de agosto desde Barcelona. Estuvieron navegando durante 30 días, y en todo ese tiempo no se difundió ninguna noticia en los medios nacionales, a pesar de que entre los tripulantes hay entre 15 y 20 argentinos".

Nicolás Calabrese Cielo Kramer Israel
Noticias relacionadas
Perú registra 2 mil casos de trata de personas al año

Perú registra 2 mil casos de trata de personas al año

rusia ataco a ucrania con 500 drones de combate: al menos cuatro muertos y 40 heridos

Rusia atacó a Ucrania con 500 drones de combate: al menos cuatro muertos y 40 heridos

Google cumple 27 años desde su fundación

Google cumple 27 años desde su fundación

javier milei ante la onu: criticas al organismo y un pedido de liberacion de nahuel gallo

Javier Milei ante la ONU: críticas al organismo y un pedido de liberación de Nahuel Gallo

Ver comentarios

Lo último

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ultimo Momento
Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Pago TIC revoluciona la recaudación digital en Entre Ríos

Pago TIC revoluciona la recaudación digital en Entre Ríos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Ovación
Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

La provincia
El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí"

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Dejanos tu comentario