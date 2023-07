Italia: tocar la cola por menos de 10 segundos no es delito

“El portero me agarró por atrás sin decir nada. Luego metió sus manos en mis pantalones y debajo de mi bombacha, me tocó la cola y luego me levantó lo suficiente como para lastimar mis partes íntimas. Esto, al menos para mí, no es una broma”. Laura tiene 18 años recién cumplidos y estudia en el Instituto de Cine y TV “Roberto Rossellnini” de Roma. La escena que comentó la vivió en carne propia cuando aún tenía 17 y era menor de edad. Tras sufrir el abuso, acusó al portero de la escuela, Antonio Avola, de 66 años”.