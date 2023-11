Israel aprobó tregua con Hamas para intercambio de rehenes

rehenes Israel Hamas Franja de Gaza.jpg

El intercambio insumirá cuatro días, los 50 rehenes israelíes son 30 niños y 20 mujeres mientras que los prisioneros palestinos que serán liberados por Israel son mujeres y menores de edad sin delitos de sangre, en Israel, tras mes y medio de guerra.

El primer ministro israelí ha afirmado que "los rehenes serán liberados por etapas". Netanyahu ha confirmado que "Biden ha ayudado a mejorar el acuerdo para incluir a más rehenes".

La decisión se tomó tras un extenso debate, en el que los ministros de extrema derecha Ben-Gvir y Smotrich se opusieron al acuerdo sobre los rehenes, pero el ministro Sa'ar lo apoya y el líder de Shas dice que el partido ultraortodoxo votará a favor del acuerdo, informó el diario Haaretz.

Al inicio de la reunión del gabinete, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el acuerdo incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes que no serán liberados, así como medicamentos. Además, agregó que esta tregua no significa el fin de la ofensiva israelí en el enclave.

rehenes Israel Hamas Franja de Gaza tregua.jpg

"No detendremos la guerra después del alto el fuego (...) Es una tontería sugerir que detendremos la guerra después del alto el fuego para devolver a los rehenes. Me gustaría dejarlo claro: estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza", manifestó el primer ministro, citado por la agencia Europa Press.

Mientras se realizaba el debate en el seno del Gobierno israelí, sus tropas combatían con milicianos palestinos de la Franja de Gaza en un campamento de refugiados urbano y a las puertas de un hospital cercano.

Las negociaciones que derivaron en esta aprobación del alto el fuego por parte de Israel fueron medidas por Qatar.