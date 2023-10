Investigan posibles grafitis antisemitas en Berlín

En las últimas horas se reportó que en la fachada de varios edificios en Berlín se pintaron grafitis de estrellas de David, lo que trajo a la memoria aquel símbolo para marcar a la comunidad judía durante la Alemania nazi. La Policía de la capital alemana investiga a los responsables, pero no se confirmó si en los departamentos donde aparecieron las pintadas viven judíos o no.

Desde la embajada israelí en Alemania emitieron un comunicado para repudiar el hecho: "Las casas donde viven judíos volvieron a ser marcadas. Esto trae los peores recuerdos, especialmente en Alemania y es insoportable. Los antisemitas no hacen distinción entre israelíes y judíos en la diáspora. Quieren destruirnos a todos sin excepción".

Embed Berlin 2023: Häuser in denen Juden wohnen, werden wieder markiert. Das weckt gerade in Deutschland schlimmste Erinnerungen und ist unerträglich.

Antisemiten machen keinerlei Unterschied zwischen Israelis und Juden in der Diaspora. Sie wollen ausnahmslos alle von uns vernichten. https://t.co/ROIvIeONLE — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 13, 2023

La aparición de estas pintadas recordó al mundo cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba a la estrella de David como un modo visual para identificar a los residentes judíos. No obstante, la policía no confirmó ni desmintió que, en los edificios afectados, vivieran allí personas judías.

LEER MÁS: Llegó a Buenos Aires el vuelo con 246 repatriados de Israel

El hecho fue denunciado primeramente por la periodista germano-israelí, Antonia Yamin, a través de sus redes sociales junto a una foto: "Cuando vi esto llamé a la policía, pero me dijeron que en ese momento no tenían capacidad y que debía presentar una denuncia en línea", comentó. Asimismo, Yamin expresó que teme por ataques en Berlín pues le aconsejaron "que se quitara una insignia de la comunidad judía, que no vaya a la sinagoga y no hable hebreo en la calle".