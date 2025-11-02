Uno Entre Rios | El Mundo | tren

Horror en un tren en Londres: ataque masivo con arma blanca dejó 11 heridos

Durante un viaje a Londres en tren, 11 personas fueron apuñaladas, dos de ellas de gravedad. Dos sospechosos fueron detenidos. Se descarta un ataque terrorista

2 de noviembre 2025 · 11:54hs
El viaje en tren en Londres dejó 11 heridos

El viaje en tren en Londres dejó 11 heridos, dos de gravedad

Dos hombres fueron detenidos en un tren rumbo a Londres producto de un ataque con apuñalamiento que dejó 11 heridos, dos de ellos en estado crítico. El hecho sucedió el sábado por la noche y la policía británica descartó que se trate de un acto terrorista.

El violento episodio ocurrió cuando un tren operado por LNER, que viajaba desde Doncaster hacia la estación King’s Cross de Londres, se acercaba a la ciudad de Huntingdon, ubicada a unos 120 kilómetros al norte de la capital. La formación realizó una parada de emergenciaalrededor de las 19.39 , momento en que se desplegó un amplio operativo de seguridad.

Sospechosos detenidos

El superintendente John Loveless, de la Policía de Transporte Británica, informó que nueve personas fueron reportadas inicialmente en estado crítico, aunque cuatro ya recibieron el alta médica. “Dos víctimas permanecen en estado grave”, precisó.

Los dos sospechosos detenidos, ambos nacidos en el Reino Unido, son un hombre británico de 32 años y otro de 35 años de ascendencia caribeña, quienes permanecen bajo custodia mientras continúa la investigación.

Descartan un atentado terrorista

Aunque en un primer momento se activó el protocolo “Plato”, que se utiliza en casos de potencial terrorismo, la medida fue posteriormente levantada. El secretario de Defensa, John Healey, aseguró a Sky News que “la evaluación inicial es que este fue un incidente aislado”.

El primer ministro Keir Starmer expresó su solidaridad: dijo que sus “pensamientos están con todos los afectados” tras el “horrible incidente”. Por su parte, la operadora LNER advirtió que habrá “una gran interrupción” en la ruta hasta el lunes mientras se realizan las pericias y reparaciones correspondientes.

El episodio sacudió a todo el país y dejó al descubierto las debilidades del sistema de seguridad en los trenes británicos. En un momento de creciente tensión social, el miedo viajó esa noche en el mismo vagón que las víctimas.

