Guatemala declara Estado de Sitio tras muerte de ocho policías

Guatemala declara Estado de Sitio por 30 días tras la muerte de ocho policías y motines en cárceles; el gobierno asegura control total y respuesta firme.

19 de enero 2026 · 18:06hs
Ante una escalada de violencia sin precedentes que dejó un saldo de ocho policías asesinados, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por un período de 30 días.

La medida busca otorgar facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para desarticular a las pandillas, principalmente al Barrio 18, tras un fin de semana marcado por motines carcelarios y ataques coordinados en las calles.

Arévalo decreta Estado de Sitio por 30 días ante ola de violencia

En un mensaje a la nación, Arévalo aseguró que el Estado ha recuperado el control total de las tres cárceles que se encontraban amotinadas (Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18), logrando la liberación de todos los rehenes sin bajas entre el personal penitenciario.

No obstante, denunció que los ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) fueron una "represalia cobarde" de las estructuras criminales ante la firmeza del Gobierno.

El mandatario enfatizó que el objetivo es utilizar "toda la fuerza del Estado" contra los grupos que buscan aterrorizar a la población, vinculándolos además con "mafias político-criminales" que intentan frenar la depuración del sistema de justicia.

Se autorizan operativos militares combinados con la policía y patrullajes preventivos en zonas críticas.

Arévalo aclaró que la medida no alterará la vida cotidiana, la movilidad de los ciudadanos ni los procesos institucionales y políticos en curso.

Como medida de prevención, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este lunes 19 de enero en todo el país.

Se declararon tres días de duelo por el fallecimiento de los ocho agentes de la PNC caídos en cumplimiento del deber.

El presidente Arévalo reafirmó que su administración no cederá ante las presiones de los grupos criminales que exigían la restitución de privilegios carcelarios (como comida de restaurante o traslados).

"Nuestra estrategia está teniendo éxito sin pactos; las torres de corrupción están cayendo", sentenció el mandatario, subrayando que la respuesta del Estado será frontal y definitiva para garantizar la paz duradera.

