11 de noviembre: Día Internacional del Churro

¿Porqué se celebra el 11 de noviembre el “Día internacional del churro”? Los más elegidos por los argentinos y cuántos se producen al año.

11 de noviembre 2025 · 10:33hs
En Argentina, el churro tiene una identidad muy marcada: mantiene su formato recto tradicional y es un producto emblemático que forma parte del paisaje gastronómico nacional. Su celebración se asocia al 11 del 11 inspirados en la forma del clásico churro: palitos que representan la fecha.

Si bien no hay un antecedente oficial que lo defina, se instaló el Día Internacional. Las fábricas de churros que agrupa APYCE (La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas y Afines) declaran que en Argentina su celebración se asocia al 11 del 11 inspirados en la forma del clásico churro: palitos que representan la fecha.

En Argentina, el churro tiene una identidad muy marcada: mantiene su formato recto tradicional y es un producto emblemático que forma parte del paisaje gastronómico nacional.

Se consume en todo el mundo en múltiples versiones —con azúcar, dulce de leche, chocolate o incluso salados—, pero cada país le imprime su sello propio. Una vez al año, esta celebración busca rendir homenaje a su historia, promover su consumo y destacar la expansión internacional que el churro ha logrado con el paso del tiempo.

¿Cuál es el orígen del churro?

Como ocurre con muchas recetas tradicionales, varios países se disputan el origen del churro. Algunos rastrean su historia hasta China, mientras que España fue uno de los primeros en adoptarlo y perfeccionarlo, al punto de considerarse la cuna del churro.

De lo que no hay dudas es que esta delicia cruzó fronteras rápidamente, conquistó Europa y hoy cuenta con seguidores en cada rincón del mundo.

Los churros más elegidos por los argentinos

Hacer un ranking no es tarea sencilla: cada fábrica desarrolla sus propias recetas y combinaciones. Sin embargo, todos coinciden en que los sabores más vendidos son el relleno de dulce de leche, el churro clásico, el bañado con chocolate, el de crema pastelera y el de Nutella.

La receta tradicional y la curiosidad del público impulsaron con el tiempo la creación de nuevas versiones, tanto dulces como saladas. Hoy se pueden encontrar churros de queso cheddar, roquefort, hummus, jamón y queso, membrillo, crema de limón e incluso aceituna.

Entre las variedades más recordadas figura una propuesta tan audaz como exitosa: los churros de vitel toné, que causaron furor en su momento.

La innovación no se detiene. Los sabores más “gourmet” incluyen pistacho, kit kat, sambayón, óreo, menta con chocolate y pasta saborizada de frutilla. Con el reciente boom del “Pistacho Dubai”, las fábricas también se sumaron a la tendencia con el relanzamiento del churro de pistacho bañado en chocolate, uno de los nuevos favoritos del público.

¿Cuántos churros se producen en Argentina?

El crecimiento del consumo en distintas provincias llevó a la empresa a desarrollar un sistema de congelado, envasado y distribución nacional, que permite disfrutar sus productos en todo el país. Incluso, una reconocida cadena internacional de fast food incorporó churros fritos a su menú en Argentina —siendo el primer país del mundo en hacerlo.

Según estimaciones, el mercado nacional de churros ronda los 30 millones de unidades al año.

