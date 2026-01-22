Uno Entre Rios | El Mundo | España

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

Al menos dos personas resultaron heridas luego de que un tren chocara contra una grúa este jueves en Alumbres, en la zona de Cartagena, España.

22 de enero 2026 · 10:15hs
España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos.

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos.

Un tren chocó contra una grúa este jueves en la localidad española de Alumbres, en la zona de Cartagena, y dejó al menos dos personas heridas. Se trata del tercer accidente ferroviario registrado en el país en apenas cuatro días.

El siniestro ocurrió a unos 13 kilómetros del centro de Cartagena y generó un amplio despliegue de bomberos y personal sanitario, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias. El tren pertenece a la línea de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y transportaba a 16 pasajeros al momento del impacto.

A horas del accidente de trenes en Andalucía, un tren chocó contra un muro de contención en Barcelona. Un muerto y 39 heridos

Otro accidente de trenes en España: un muerto y 39 heridos

tragico choque de trenes en espana: suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

Trágico choque de trenes en España: suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

LEER MÁS: Trágico choque de trenes en España: suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

Nuevo accidente ferroviario en España: ya son tres choques en cuatro días

Tren (1).jpeg

Por el momento se desconocen las causas del accidente. No obstante, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, explicó que "los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren". Además, precisó que "los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta".

Embed

De acuerdo con el diario La Opinión de Murcia, vecinos de la zona habían advertido en reiteradas ocasiones que se trata de un "tramo peligroso", ya que "no está señalizado ni regulado mediante un semáforo". También señalaron que la única forma de advertir la proximidad del tren es por el sonido que produce al circular sobre las vías.

Desde los servicios de emergencia locales indicaron que el número exacto de heridos aún no fue determinado con precisión, aunque todas las lesiones serían leves. "El tren no ha volcado ni descarrilado", aseguró un portavoz oficial a la agencia Reuters.

Tras el choque, se activó un amplio operativo de emergencia. En el lugar trabajaron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil, quienes asistieron a los heridos y aseguraron la zona. Como consecuencia del impacto, se rompieron varios vidrios del tren y uno de los laterales de la formación resultó dañado.

El accidente se suma a otros dos siniestros ferroviarios ocurridos recientemente en España. El domingo tuvo lugar la tragedia de Adamuz, en Córdoba, donde murieron 43 personas, una cifra que continúa en revisión mientras los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona. Dos días después, un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló en Gelida, Barcelona, tras el desplome de un muro de contención sobre la vía, provocando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves.

España Trenes Accidente
Noticias relacionadas
El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico.

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro.

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro

La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial, dijo Javier Milei en Davos, en relación al reforma laboral

Javier Milei en Davos: "El capitalismo de libre empresa genera una gran tasa de crecimiento"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, en Davos, dijo que buscar “negociaciones inmediatas” por la isla y advirtió a Europa

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

Ver comentarios

Lo último

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

Ultimo Momento
Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

Cine: Belén quedó fuera de los Premios Oscar

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que mostraba a las Malvinas como territorio británico

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

Policiales
Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Ovación
La concordiense Paula Pedrozo: Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

Victorias de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich en la Champions League

La provincia
La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

La Justicia anuló la sanción a un concejal entrerriano tras considerarla ilegal

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

SMN: alerta meteorológica por altas temperaturas

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Frigerio recibe a Diego Santilli en medio de la denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Intendentes de Juntos por Entre Ríos respaldan a Frigerio tras denuncia de espionaje

Dejanos tu comentario