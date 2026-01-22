España: tercer choque de trenes en cuatro días deja al menos dos heridos.

Al menos dos personas resultaron heridas luego de que un tren chocara contra una grúa este jueves en Alumbres, en la zona de Cartagena, España.

Un tren chocó contra una grúa este jueves en la localidad española de Alumbres, en la zona de Cartagena, y dejó al menos dos personas heridas . Se trata del tercer accidente ferroviario registrado en el país en apenas cuatro días.

El siniestro ocurrió a unos 13 kilómetros del centro de Cartagena y generó un amplio despliegue de bomberos y personal sanitario, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias. El tren pertenece a la línea de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y transportaba a 16 pasajeros al momento del impacto.

Nuevo accidente ferroviario en España: ya son tres choques en cuatro días

Tren (1).jpeg

Por el momento se desconocen las causas del accidente. No obstante, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, explicó que "los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren". Además, precisó que "los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta".

Embed ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

De acuerdo con el diario La Opinión de Murcia, vecinos de la zona habían advertido en reiteradas ocasiones que se trata de un "tramo peligroso", ya que "no está señalizado ni regulado mediante un semáforo". También señalaron que la única forma de advertir la proximidad del tren es por el sonido que produce al circular sobre las vías.

Desde los servicios de emergencia locales indicaron que el número exacto de heridos aún no fue determinado con precisión, aunque todas las lesiones serían leves. "El tren no ha volcado ni descarrilado", aseguró un portavoz oficial a la agencia Reuters.

Tras el choque, se activó un amplio operativo de emergencia. En el lugar trabajaron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil, quienes asistieron a los heridos y aseguraron la zona. Como consecuencia del impacto, se rompieron varios vidrios del tren y uno de los laterales de la formación resultó dañado.

El accidente se suma a otros dos siniestros ferroviarios ocurridos recientemente en España. El domingo tuvo lugar la tragedia de Adamuz, en Córdoba, donde murieron 43 personas, una cifra que continúa en revisión mientras los servicios de emergencia siguen trabajando en la zona. Dos días después, un tren de la línea R4 de Rodalies descarriló en Gelida, Barcelona, tras el desplome de un muro de contención sobre la vía, provocando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves.