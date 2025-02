Encontraron muerto a turista argentino desaparecido en Brasil

turista argentino Brasil Federico Bruni 1.jpg

"Gracias Fede por ser mi hermano. Te amo hoy y siempre. Perdón por no llegar a tiempo. Te amo, te amamos. Siempre juntos", expresó la chica en un posteo de la red social Instagram.

La policía local había encontrado la camioneta del joven, una Renault Kangoo, y también a su perra. Se supone que Bruni habría entrado al río y que fue arrastrado por la corriente, por lo que pereció ahogado.

Poco antes de adentrarse en la selva de Sao Bonifacio, les comunicó a sus familiares que iba a estar unos días en un camping, posiblemente sin señal de teléfono. Y tras el aviso, nadie sospechó que podría estar desaparecido, pero el hallazgo de la camioneta y su mascota alertó a las autoridades.

Ante la situación, comunicada por la Policía de Brasil, varios de los familiares de Bruni viajaron hasta Santa Carina para estar presente en la búsqueda.

El hombre era oriundo de la localidad bonaerense de Munro y estaba en el país vecino desde fines de diciembre. En sus redes Bruni solía publicar diversas fotos de sus viajes, así como también de sus pasiones, como el fútbol y la escritura.

turista argentino Brasil Federico Bruni.jpg

Lo que se sabe

El 27 de enero, se contactó por última vez con su familia para avisarles que estaría en un camping cerca de Florianópolis y que tendría poca señal. Días después, la Policía halló sus pertenencias y alertó a sus familiares. Sus padres y tías viajaron al país vecino para colaborar en la búsqueda, mientras amigos y allegados difundían su imagen en redes sociales.

Para los investigadores, una de las principales hipótesis apuntaba a que el joven se habría caído al río y, posteriormente, habría sido arrastrado por la corriente.

La hermana del joven desaparecido había aclarado que no era la primera vez que realizaba esta clase de viajes, incluso, señaló que estaba acostumbrado a quedarse entre “3 o 4 días en cada lugar”. Por eso, no dudaba de la experiencia que tenía para adaptarse a la zona. De hecho, aclaró que “él ya hizo viajes así y conoce la zona, pero ellos suponen que a lo mejor entró al río y se golpeó la cabeza”.

Además, había contado que el pasado lunes hablaron por última vez con Federico, quien les informó que se quedaría en un camping donde no tendría buena señal. “Estábamos tranquilos de que no nos hable, pero hoy la policía se contactó conmigo desde Brasil para decirnos que estaba su camioneta, su perra y todos los documentos estaban adentro de la camioneta, pero él no estaba”, relató la mujer.

También había planteado que pudo haberse caído, pero que habría salido a la selva y se habría perdido en ella. Por este motivo, en ese entonces, pidió ayuda para que se amplíe la búsqueda. “Necesitamos un equipo que pueda entrar a esa selva”, expresó, tras remarcar que la situación “es alarmante”, debido a la posibilidad de que su hermano esté herido.

En cuanto a las tareas realizadas en el lugar, la hermana del joven indicó que los efectivos debieron frenar la búsqueda a causa de las lluvias. “Fueron con un drone por la selva, pero no se ve si él está tirado”, planteó. Y enfatizó en la necesidad de contar con “un grupo especializado que pueda entrar” y explorar con mejor claridad el terreno.