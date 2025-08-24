Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

El papa León XIV renovó su llamado a rezar por la paz en Mozambique y Ucrania

El papa León XIV renovó este domingo su llamado a la oración por la paz y expresó su cercanía a los pueblos de Cabo Delgado, en Mozambique y de Ucrania

24 de agosto 2025 · 12:28hs
Papa León XIV 

Papa León XIV 

El papa León XIV renovó este domingo su llamado a la oración por la paz y expresó su cercanía a los pueblos de Cabo Delgado, en Mozambique, y de Ucrania, ambos afectados por la violencia y la guerra. Desde la Ciudad del Vaticano, el pontífice se dirigió a los peregrinos que llegaron a Roma y destacó el testimonio de fe y esperanza que ofrecen quienes sostienen la vida de la Iglesia a pesar de la adversidad.

Las palabras del papa León XIV

En su mensaje, León XIV recordó la situación que atraviesa la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, donde la inseguridad y los ataques armados provocaron numerosas muertes y el desplazamiento forzado de miles de familias. “Invito a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas que viven en Cabo Delgado. Rezo por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio”, manifestó.

El Papa León XIV habló ante cientos de fieles en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo.

"No respondan a la violencia con venganza", pidió el Papa León XIV

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes inéditas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes inéditas

El pontífice también renovó su pedido de apoyo a Ucrania, que continúa atravesando las consecuencias del conflicto armado. Recordó que el pasado viernes la Iglesia se unió en una jornada de ayuno y oración por las víctimas de las guerras en el mundo, y subrayó la iniciativa espiritual de “oración mundial por Ucrania”, con la que fieles de distintos países pidieron al Señor que conceda paz al pueblo ucraniano. “No debemos acostumbrarnos al sufrimiento de los pueblos golpeados por la violencia”, insistió.

Además, León XIV saludó con alegría a los grupos presentes en la plaza. Entre ellos, mencionó a la Banda Musical de Gozzano y a las comunidades parroquiales de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo y Val Cavallina. También dedicó palabras de afecto a los fieles que llegaron en bicicleta desde Rovato y Manerbio, y al grupo itinerante de la Vía Lucis.

LEER MÁS: Nicolás Marín, el fotógrafo argentino que viajará a Gaza con Greta Thunberg

Papa León XIV paz oración Cabo Delgado Ucrania
Noticias relacionadas
Nicolás Marín

Nicolás Marín, el fotógrafo argentino que viajará a Gaza con Greta Thunberg

EE.UU. advierte que China busca exportar su modelo autoritario en América Latina.

EE.UU. advierte que China busca exportar su modelo autoritario en América Latina

Qatar insta a un cese del fuego en Gaza tras respuesta positiva de Hamás.

Qatar insta a un cese del fuego en Gaza tras "respuesta positiva" de Hamás

El embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia participó del homenaje que se realizó en Cádiz por el 175° aniversario de la muerte del Libertador

Embajador argentino en España gritó "Viva el rey" en el acto de San Martín

Ver comentarios

Lo último

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Ultimo Momento
La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Patronato empató sin goles ante Colegiales y cortó la mala racha de visitante

Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi : Lo hace quedar como un cornudo

Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi : "Lo hace quedar como un cornudo"

Policiales
Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Ex policía de Entre Ríos reconoció que filtraba datos y protegía a un narco

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Ovación
La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

La concordiense Elvira Mendiburu se destacó en el Mundial para Personas Trasplantadas en Alemania

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

El gualeguaychuense Sebastián Vega será el nuevo capitán de Boca Juniors

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Liga Paranaense: Se juega la tercera fecha del fútbol masculino

Atlético Neuquen Club inició una colecta que marcará un antes y un después

Atlético Neuquen Club inició una colecta que marcará un antes y un después

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

La provincia
Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Falleció Enzo Imvinkelried, ex intendente de Hernandarias

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Imanol Zapico y Lara Zanutti: el desafío de dejar Argentina para recorrer el mundo juntos

Trabajo para vivir: la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

"Trabajo para vivir": la filosofía de vida de Alcides Balla, fundador de Selplast

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Unen Concordia y Salta en bicicleta hacia la Virgen del Milagro

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

Dejanos tu comentario