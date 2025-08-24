El papa León XIV renovó su llamado a rezar por la paz en Mozambique y Ucrania

El papa León XIV renovó este domingo su llamado a la oración por la paz y expresó su cercanía a los pueblos de Cabo Delgado, en Mozambique y de Ucrania

El papa León XIV renovó este domingo su llamado a la oración por la paz y expresó su cercanía a los pueblos de Cabo Delgado, en Mozambique, y de Ucrania, ambos afectados por la violencia y la guerra. Desde la Ciudad del Vaticano, el pontífice se dirigió a los peregrinos que llegaron a Roma y destacó el testimonio de fe y esperanza que ofrecen quienes sostienen la vida de la Iglesia a pesar de la adversidad.

En su mensaje, León XIV recordó la situación que atraviesa la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado, donde la inseguridad y los ataques armados provocaron numerosas muertes y el desplazamiento forzado de miles de familias. “Invito a no olvidar a nuestros hermanos y hermanas que viven en Cabo Delgado. Rezo por ellos y expreso la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en ese territorio”, manifestó.

El pontífice también renovó su pedido de apoyo a Ucrania, que continúa atravesando las consecuencias del conflicto armado. Recordó que el pasado viernes la Iglesia se unió en una jornada de ayuno y oración por las víctimas de las guerras en el mundo, y subrayó la iniciativa espiritual de “oración mundial por Ucrania”, con la que fieles de distintos países pidieron al Señor que conceda paz al pueblo ucraniano. “No debemos acostumbrarnos al sufrimiento de los pueblos golpeados por la violencia”, insistió.

Además, León XIV saludó con alegría a los grupos presentes en la plaza. Entre ellos, mencionó a la Banda Musical de Gozzano y a las comunidades parroquiales de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo y Val Cavallina. También dedicó palabras de afecto a los fieles que llegaron en bicicleta desde Rovato y Manerbio, y al grupo itinerante de la Vía Lucis.