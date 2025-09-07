Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

Durante la ceremonia presidida por el papa León XIV en la Plaza de San Pedro también fue canonizado Pier Giorgio Frassati

7 de septiembre 2025 · 08:31hs
El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial
El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial
El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial
El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial
El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

Este domingo, la Iglesia Católica celebró un hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación millennial. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de San Pedro y fue presidida por el papa León XIV, con la participación de decenas de miles de fieles provenientes de todo el mundo. Durante el acto, también fue canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925 a causa de poliomielitis.

papa Leon acu
El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

El icónico elevador da Glória, en Lisboa, Portugal, descarriló y chocó. Murieron 15 personas y hay alrededor de 20 heridos, siete de ellos graves. 

Portugal: cayó funicular en Lisboa y hay 15 muertos y varios heridos

Murió Giorgio Armani, ícono de la moda italiana

Murió Giorgio Armani, ícono de la moda italiana

Modelo de santidad

El evento comenzó a las 10:00 (hora local), con la tradicional fórmula en latín que inscribió a los jóvenes en el libro de los santos y permitió el inicio de su veneración universal. La celebración reunió a una multitud, especialmente de jóvenes católicos, y consolidó el legado de Carlo Acutis como un modelo de santidad que combinó espiritualidad, compromiso social y uso positivo de la tecnología en la fe.

Papa León

Beatificado por el papa Francisco

Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció en 2006 a los 15 años debido a leucemia fulminante. Fue beatificado en octubre de 2020 por el papa Francisco, quien había previsto canonizarlo durante el Jubileo de los Adolescentes, pero su muerte postergó la ceremonia.

“Carlo era un niño normal y corriente como los demás. Jugaba, tenía amigos e iba al colegio. Pero su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad”, expresó su madre, Antonia Salzano.

Acutis creció en Milán, Italia, donde cursó sus estudios y recibió la Primera Comunión a los siete años. Desde entonces, la misa diaria, el rezo del rosario y la adoración eucarística formaron parte de su rutina. Aunque disfrutaba de videojuegos, excursiones y la compañía de amigos, Carlo se destacó por su compromiso con la fe y con los más necesitados. Participó como catequista en su parroquia, ayudó en comedores populares y apoyó a personas en situación de calle.

Carlo Acutis

Su pasión por la informática lo llevó a crear sitios web para su colegio y su parroquia, además de diseñar una exposición digital de más de 100 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Este proyecto, aún disponible en línea, fue considerado un aporte innovador para la evangelización en la era digital, lo que le valió el apodo de “influencer de Dios” o “ciberapóstol”.

El Vaticano le atribuyó dos milagros: la curación de un niño en Brasil y la recuperación total de una adolescente costarricense tras un grave accidente. Estos hechos fueron determinantes para la aprobación de su canonización.

Su tumba se encuentra en el Santuario de la Spogliazione, en Asís, donde cada año cientos de miles de peregrinos visitan el lugar. “Carlo es recordado por su amor a la Eucaristía, su sensibilidad con los pobres y su uso de la tecnología al servicio de la fe”, señaló Vatican News.

Durante la ceremonia, el papa León XIV también canonizó a Pier Giorgio Frassati, hijo del fundador del diario La Stampa. Frassati se dedicó a ayudar a los pobres, practicó el alpinismo y resumía su ideal en el lema “Verso l’alto”.

Falleció a los 24 años y fue beatificado por Juan Pablo II en 1990. A finales de 2024 se reconoció un segundo milagro, la inexplicable curación de un joven estadounidense en coma, lo que permitió su canonización.

Carlo Acutis (1).jpeg

La canonización de Acutis y Frassati busca acercar la Iglesia a las nuevas generaciones. “Este santo es increíble, y además tan joven. Podemos presentarlo como ejemplo para nuestra gente, porque todos estamos llamados a la santidad”, afirmó el padre Jacinto Bento, sacerdote portugués que peregrinó a Asís.

El papa León XIV subrayó que estas figuras representan “santos de la calle”, cercanos a la vida cotidiana y capaces de inspirar a jóvenes contemporáneos.

En escuelas y parroquias católicas de todo el mundo, como la parroquia Beato Carlo Acutis en Chicago, los estudiantes participan de talleres y recrean escenas de la vida de Carlo. Dibujan objetos que él podría haber usado, como una computadora, un balón de fútbol o un rosario, mientras conversan sobre los milagros atribuidos a su intercesión.

“Cuando leí su historia por primera vez, fue simplemente impactante para mí, porque desde muy joven, él estaba realmente atraído por Jesucristo y asistía a misa todo el tiempo”, dijo Sona Harrison, estudiante de octavo grado.

(Con información de EFE y AP)

Papa León XIV Carlo Acutis Iglesia Católica
Noticias relacionadas
El ataque se produjo en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra en aguas del Caribe 

Estados Unidos atacó una embarcación de Venezuela y mató once personas

Kristi Noem impulsó el acuerdo sin la debida coordinación previa con el Departamento de EstadoFotografía: Agencia NA

Estados Unidos frenó el acuerdo de exención de visas para Argentina

Donald Trump anunció que fuerzas de EE.UU. hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela.

Donald Trump anunció que fuerzas de EE.UU. hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

De magnitud 6,0 el terremoto de Afganistán ya dejó un saldo de 3.251 heridos. La mayor parte de la devastación se produjo en Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara.

Afganistán: se eleva a 1.100 el número de muertos por el terremoto

Ver comentarios

Lo último

Elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de Buenos Aires

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

Ultimo Momento
Elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025: comenzaron los comicios en la provincia de Buenos Aires

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

El horóscopo para este domingo 7 de septiembre de 2025

El horóscopo para este domingo 7 de septiembre de 2025

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Policiales
Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Ovación
Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Una penalización que altera el lugar de largada de Colapinto en Italia: empezará 17°

Una penalización que altera el lugar de largada de Colapinto en Italia: empezará 17°

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

La provincia
En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Gualeguaychú: Fuerza Entre Ríos realizó el tercer encuentro de mujeres

Gualeguaychú: Fuerza Entre Ríos realizó el tercer encuentro de mujeres

El Cemener se acerca a los 200.000 pacientes atendidos y proyecta su ampliación

El Cemener se acerca a los 200.000 pacientes atendidos y proyecta su ampliación

Con un festival cultural, Paraná celebra la reapertura del Juan L. Ortiz

Con un festival cultural, Paraná celebra la reapertura del Juan L. Ortiz

Dejanos tu comentario