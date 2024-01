El Papa Francisco puso entre paréntesis el viaje a la Argentina

Cabe recordar que el presidente le escribió una carta, que la canciller entregó al emisario del Vaticano, en la cual le transmitía el “filial afecto del pueblo argentino” y le invitaba a visitar su país natal. “Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina”, aseguró el jefe de Estado argentino en la carta.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó el viaje para este 2024.

La relación con Milei

El periodista italiano del diario La Stampa también lo consultó por la manera que el presidente de Argentina habló de él.

"El nuevo presidente argentino Javier Milei lo ha atacado varias veces y con vehemencia en los últimos meses: ¿se sintió ofendido?", consultó

"No. Las palabras en la campaña electoral van y vienen", aseguró Francisco y añadió: "El 11 de febrero se realizará la canonización de Mamá Antula, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. Antes de las canonizaciones es costumbre saludar a las autoridades en la sacristía. Y luego sé que me pidió cita para una entrevista: acepté, y así nos vemos. Y estoy dispuesto a iniciar un diálogo, hablando y escuchando, con él. Como con todos".

La visión del Papa

En la entrevista el Papa abordó el tema de su reciente mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicada a la inteligencia artificial, que define como "un buen paso adelante que podrá resolver muchos problemas, pero potencialmente, si se gestiona sin ética, también podrá causar mucho mal al hombre." El objetivo es que "siempre esté en armonía con la dignidad de la persona", de lo contrario "será un suicidio".

También habló de la guerra en Tierra Santa y dijo: "Es urgente un alto el fuego global, estamos al borde del abismo".

Aseguró que realiza videollamadas todos los días a la parroquia de Gaza y afirmó también que "la liberación de los rehenes israelíes" es una prioridad. En cuanto a Ucrania, en la entrevista el Sucesor de Pedro expresó: "La Santa Sede intenta mediar para el intercambio de prisioneros y el regreso de los civiles ucranianos. En particular, estamos trabajando con la Señora María Llova-Belova, la Comisaria rusa para los Derechos del Niño, para la repatriación de los niños ucranianos traídos por la fuerza a Rusia. Algunos ya han regresado con su familia".

Al referirse al último documento Fiducia Supplicans que permite la bendición a las parejas irregulares y del mismo sexo explicó: "quienes protestan con vehemencia pertenecen a pequeños grupos ideológicos" y agregó: "confío en que poco a poco todos se tranquilicen con el espíritu de la declaración" que "tiene como objetivo incluir, no dividir. Nos invita a acoger y luego a confiar a las personas, y a confiarnos nosotros mismos, a Dios". Francisco admitió que a veces se siente solo, "pero siempre avanzo, día tras día" y dijo que no teme los cismas: "Siempre ha habido pequeños grupos en la Iglesia que expresaron reflexiones cismáticas... hay que dejarles hacer así y pasa... y mirar hacia adelante".

francisco.jpg Cercanía. Francisco siempre admiró la fortaleza del Papa emérito, que supo dejar su pontificado en febrero de 2013. Vatican News

El recuerdo de su elección

El Papa Francisco confesó a La Stampa que se siente "un párroco". De una parroquia muy grande, global, por supuesto, pero me gusta mantener el espíritu de párroco. Y estar entre la gente. Donde siempre encuentro a Dios".

"Después de mi discurso -pronunciadas en las congregaciones generales que precedieron al Cónclave de 2013- hubo un aplauso sin precedentes en este contexto. Pero no había intuido en absoluto lo que muchos me revelarían después: aquel discurso fue mi 'condena' (indicó sonriendo). Cuando salía del Aula del Sínodo hubo un cardenal de habla inglesa que me vio y exclamó: '¡Es hermoso lo que dijiste! Elegante. Elegante. ¡Necesitamos un Papa como tú!'. Pero no me di cuenta de la campaña que empezaba a elegirme. Hasta el almuerzo del 13 de marzo, aquí en Casa Santa Marta, pocas horas antes de la votación decisiva. Mientras comíamos me hicieron dos o tres preguntas 'sospechosas'... Entonces en mi cabeza empecé a decirme: 'Aquí está pasando algo raro...'. Pero aun así logré tomar una siesta. Y cuando me eligieron tuve una sorprendente sensación de paz dentro de mí", recordó Bergoglio que el próximo 13 de marzo cumplirá su 11º aniversario como Papa Francisco.