El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: "Pedazo de perrito imperialista"

El legislador cruzó a Javier Milei luego de que el presidente hablara de la "hipocresía de la izquierda" por un video en que el francés esconde un reloj

22 de octubre 2025 · 14:03hs
El gesto de un diputado francés trascendió las fronteras y no solo generó polémica en las redes sociales sino que, además, derivó en un cruce virtual con el presidente Javier Milei. El disparador del debate fue el reloj que llevaba puesto el integrante de La France Insoumise (LFI) y que repentinamente se sacó antes de dar una entrevista televisiva.

El episodio ocurrió el jueves cuando la Asamblea Nacional debatía una moción de censura impulsada contra el primer ministro Sébastien Lecornu por LFI, el partido de izquierda que representa el protagonista de la historia, Louis Boyard.

Previo a la charla con los periodistas de BFMTV, donde se refirió al presupuesto local y habló de una “violencia social increíble” por el aumento de impuestos, la reducción de ayudas a la vivienda y el encarecimiento de los medicamentos, el parlamentario se quitó sutilmente su reloj, presuntamente de lujo.

El movimiento fue captado por las cámaras televisivas y enseguida el recorte se viralizó en el mundo digital, donde los usuarios consideraron que ese accionar tuvo la intención de ocultar el elemento y evitar contradicciones entre sus pertenencias y su discurso en defensa de los sectores más vulnerables. En ese contexto, hubo quienes sugirieron que se trataba de un Rolex valuado en no menos de 7.000 euros.

La difusión del video alcanzó dimensiones impensadas y tuvo eco en este lado del Océano Atlántico. Fue el mandatario nacional quien aprovechó las imágenes para cuestionar a aquellos que, a nivel mundial, están en la vereda opuesta a sus ideas.

“La hipocresía de la izquierda. Fin”, escribió el titular del Ejecutivo nacional junto con el video viral. La publicación fue a primera de este martes.

La respuesta de Boyard no tardó en llegar. Algunas horas después, uso el mismo medio para contestarle al líder de La Libertad Avanza. Con un tono fuerte, le habló directo a Milei. “¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista”, comentó en castellano.

La explicación sobre el reloj de la polémica

Después del ida y vuelta con Milei, Boyard compartió en sus redes sociales un video en el que explicó el origen del reloj y por qué se lo sacó y aludió también al mensaje de Milei.

“Bueno, me agarraron… al parecer tengo un Rolex. Tuvo millones de vistas, el presidente de la Argentina lo compartió, es el brazo derecho de Donald Trump en lo internacional”, dijo en tono irónico en el posteo titulado "La extrema derecha habla de mi reloj. Aclaro las cosas".

En el mismo sentido, se "lamentó" por "decepcionar" a los internautas y aclaró que no tiene ese tipo de reloj sino que tiene uno de la marca Tissot que cuesta "295 euros”.

“Me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 25 años. Gracias, amigos… lo llevo a muchísimas entrevistas, como muevo mucho los brazos y puedo golpear mesas u otras cosas, tengo la costumbre de sacármelo”, completó.

Javier Milei diputado reloj Presidente
