Julián Álvarez tuvo su aporte en la clasificación del Atlético Madrid

Julián Álvarez marcó un gol y dio una asistencia para que el Colchonero elimine al Totthenham acceda a cuartos de final de la Champions League.

Atlético Madrid avanzó en la Champions League. El Colchonero cayó como visitante por 3-2 con Tottenham, y se clasificó a los cuartos de final con un global de 7-5 a favor. Julián Álvarez fue protagonista con un golazo y una asistencia: marcó tres tantos en toda la serie.

El primer gol del partido llegó a los 29 minutos, con un centro desde la derecha del mediocampista Mathys Tel para Randal Kolo Muani, que apareció libre en mitad del área grande y cabeceó al gol, por el palo derecho del arquero argentino Juan Musso.

La visita igualó el partido en el primer minuto del complemento, con un pase largo para el extremo Ademola Lookman, que avanzó por izquierda, se frenó y puso el pase atrás para Julián, quien controló y, luego de un giro, se puso de frente al arco para rematar, con un tiro que entró por el ángulo derecho del arquero Guglielmo Vicario.

El conjunto inglés se volvió a poner en ventaja a los seis minutos del complemento, con una combinación entre Xavi Simmons y el mediocampista Archie Gray, que culminó con un remate preciso del neerlandés desde el borde del área.

La Araña fue fundamental en el segundo gol del conjunto madrileño, a los 29 minutos, con un córner al primer palo que fue rematado al gol por Hancko, con un cabezazo que entró por el poste derecho de Vicario.

En tiempo cumplido, luego de un penal cometido por el defensor José María Giménez, Simmons cruzó un derechazo bajo para vencer al arquero de la Selección argentina y marcar el 3-2 final en favor de los Spurs.

Golearon Liverpool y Bayern Múnich

Liverpool se hizo fuerte en Anfield y clasificó a los cuartos de final. Los Reds de Alexis Mac Allister vencieron por 4-0 al Galatasaray y lograron dar vuelta la serie de octavos tras haber caído por la mínima en Estambul. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah fueron los autores de los goles del elenco inglés.

Por otra parte, Bayern Múnich goleó como local 4-1 a Atalanta, para imponerse por 10-2 en la serie. Harry Kane (en dos oportunidades), Lennart Karl y Luis Díaz marcaron para el conjunto bávaro; mientras que para los italianos descontó Lazar Samardzic.

Los cuartos de final de la Champions League

cuadro champions

París Saint-Germain vs. Liverpool

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Barcelona vs. Atlético de Madrid

Arsenal vs. Sporting Lisboa

Cuartos de final: semanas del 7 y 14 de abril