Donald Trump se reunió con Volodimir Zelenski: "Estamos mucho más cerca de la paz"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el líder de Ucrania Volodímir Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Antes habló con Putin

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el líder de Ucrania Volodímir Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Antes habló con Putin

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el líder de Ucrania Volodímir Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Antes habló con Putin

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el líder de Ucrania Volodímir Zelenski para avanzar en negociaciones de paz. Antes habló con Putin

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , recibió este domingo a su par ucraniano, Volodimir Zelenski en Mar-a-Lago con el objetivo de avanzar en un acuerdo que busque poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa. Tras culimar el encuentro, el republicano aseguró que "estamos mucho más cerca" de alcanzar la paz.

En la previa del cónclave, el mandatario estadounidense sostuvo una llamada con Vladimír Putin y calificó el diálogo como “productivo y muy bueno”.

La comunicación ocurre en un momento crítico: en los días previos, Rusia intensificó los ataques contra Kiev y el este de Ucrania. Bombas aéreas guiadas impactaron en la ciudad de Sloviansk, dejando un muerto y varios heridos, mientras que un ataque con misiles balísticos y drones sobre la capital causó al menos otra víctima fatal y decenas de heridos.

Trump recinió a Xelenski en el comedor principal de su residencia privada. El presidente ucraniano había adelantado que en la reunión se discutirán garantías de seguridad, acuerdos económicos y cuestiones territoriales que siguen siendo el principal punto de fricción con Moscú. “El borrador del plan de paz contiene unos 20 puntos y está cerca de completarse”, indicó.

Volodimir Zelenski Donald Trump

Estados Unidos ofreció garantías comparables a las de países miembros de la OTAN, un elemento clave ante la negativa rusa de permitir la adhesión ucraniana a la alianza.

Tras el encuentro, Trump calificó la reunión como "excelente, aseguró que las negocaciones "avanzan por buen camino" y que "estamos más cerca" de una eventual paz. Sin embargo, aseveró que aún quedan "uno o dos temas muy espinosos”, entre ellos definir el futuro de la región del Donbás.

"Estamos en las etapas finales; si no logramos un acuerdo ahora, esto podría continuar por mucho tiempo y costar millones de vidas más", indicó.

Por su parte, Zelenski detalló: "El plan de paz de 20 puntos tiene un 90% de aprobación". Además, reveló que han sido acordadas tanto las garantías de seguridad de EEUU como la dimensión militar del plan, pero que aún se debe definir el plan de prosperidad para la reconstrucción de Ucrania.

En el medio de la reunión, se produjo una videollamada entre los mandatarios y varios líderes de países europeos.

Además, Trump aseguró que está dispuesto a viajar a Ucrania y hablar en el parlamento si es necesario, al tiempo que afirmó que vio a Putin "muy interesado en la paz" y que "quiere que esto suceda".

Por último, el mandatario ucraniano publicó en X un mensaje en el que resumió lo tratado en la reunión y adelantó que ambos países "se reunirían la próxima semana para finalizar todos los asuntos tratados".

Vladimir Putin Donald Trump 1

La previa de Donald Trump y Vladimir Putin

Previo al encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Trump se comunicó con su par ruso, Vladimir Putin, que el propio jefe de la Casa Blanca definió como “muy buena y productiva”. A pocas horas de la reunión, el contacto se dio en un momento sensible de la agenda diplomática, atravesada por los intentos de reactivar negociaciones que pongan fin a la guerra iniciada en 2022.

Así, el propio Trump dio a conocer el intercambio a través de su plataforma Truth Social, minutos antes del encuentro programado con Zelenski en Florida, previsto para las 13 (hora local), las 15 en Argentina: “Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin”, escribió, en un mensaje que generó repercusión.

De hecho, la confirmación oficial llegó desde Moscú casi de inmediato Dmitri Pskov, portavoz del Kremlin ratificó la comunicación y señaló que se trató del primer diálogo directo entre Trump y Putin desde el pasado 16 de octubre. Según la información difundida por medios internacionales, este fue el noveno contacto entre ambos líderes en lo que va del año, una cifra que refleja la intensidad de los intercambios en medio de un escenario global inestable.