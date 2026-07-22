Los represantes de Paraná dejaron su huella en Santiago del Estero

Con una delegación integrada por cinco representantes, Paraná volvió a decir presente en el Campeonato Argentino de BMX disputado en Santiago del Estero. Aunque no hubo victorias, los competidores entrerrianos lograron actuaciones destacadas frente a los mejores pilotos del país y ya comenzaron a preparar el próximo gran desafío: el Campeonato Sudamericano que se realizará en octubre en San Juan.

Más de 400 pilotos de distintos puntos de Argentina se reunieron en la tradicional pista “La Catedral” de Santiago del Estero para disputar la sexta y séptima fecha del Campeonato Argentino de BMX, uno de los escenarios más exigentes del calendario nacional. Allí estuvo la delegación paranaense, que volvió a demostrar que la disciplina sigue creciendo en la capital entrerriana. Los representantes de Paraná fueron Iván Fuentes, Byron Castro, Emanuel Castro, Jonás Fuentes y Marcos Fuentes, conocido en el ambiente como “Lata”, quien además de competir cumplió un rol clave como entrenador del grupo.

Los resultados reflejaron el buen momento que atraviesa la escuela de BMX de Paraná. Iván Fuentes terminó cuarto en ambas jornadas dentro de la categoría Novicios de 11 años; Byron Castro fue quinto y sexto entre los Novicios de 12 años; Emanuel Castro concluyó quinto en Expertos de 30 años y más; Jonás Fuentes alcanzó las semifinales en Expertos de 17 a 24 años; mientras que Marcos Fuentes consiguió un valioso tercer puesto en Crucero de 40 a 49 años.

Más allá de las posiciones finales, la experiencia fue altamente positiva para una delegación que debió medirse con los mejores exponentes del país en una pista considerada por muchos como la mejor del suelo argentino.

En diálogo con UNO, Marcos Fuentes realizó un balance muy positivo del fin de semana y destacó tanto el rendimiento deportivo como el crecimiento del grupo que entrena diariamente en Paraná. “Las sensaciones son buenas porque estar compitiendo con los mejores del Campeonato Argentino significa mucho. Estar con los mejores del país y llegar a instancias finales es muy importante para nosotros”, señaló.

Para el experimentado piloto, los resultados obtenidos representan mucho más que un puesto en la clasificación. “Alguno de los chicos ya palpita nuevos objetivos. Estamos preparando el Campeonato Sudamericano que se correrá en octubre en San Juan. Venimos entrenando para esa competencia y estos resultados nos demuestran que vamos por un buen camino”, explicó.

Fuentes también puso el foco en la actitud que mostraron los jóvenes durante todo el fin de semana. Más allá del nivel que presentó el certamen, destacó la concentración con la que afrontaron cada manga. “Estoy muy contento por el andar de los pilotos y también por el mío. A los chicos los vi muy centrados, muy concentrados, enfocados y decididos en lo que estaban haciendo. Eso, sin dudas, los ayudó a llegar a las instancias finales y conseguir buenos resultados”, afirmó el riojano, pero paranaense por adopción.

En una disciplina donde las carreras se definen por detalles y los errores suelen pagarse caro, el aspecto mental resulta tan importante como la preparación física y técnica. En ese sentido, el entrenador valoró la madurez que mostraron los integrantes del equipo durante toda la competencia.

Competidor y entrenador

Además de subirse a la bicicleta, Marcos Fuentes debió dividir su atención entre su propia participación y el seguimiento permanente de cada uno de sus alumnos, una tarea que no siempre resulta sencilla. “En este campeonato cumplí el rol de profesor y también el de piloto. A veces es un poco difícil centrarse porque tenés que estar pendiente de las dos cosas al mismo tiempo”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que esa doble función ya forma parte de su rutina. “Ya estoy acostumbrado a eso y me siento cómodo. Trato de ayudar a los chicos antes de cada carrera y después enfocarme en mi competencia. Es una responsabilidad grande, pero también una satisfacción muy linda”, comentó.

Su tercer puesto en la categoría Crucero de 40 a 49 años terminó coronando un fin de semana en el que logró combinar ambas facetas con buenos resultados.

La escuela en Paraná

Detrás de estos resultados también aparece un trabajo que lleva varios años y que continúa consolidándose en la ciudad. Fuentes explicó que la escuela de Bicicross atraviesa uno de sus mejores momentos y que cada vez son más los chicos que se acercan para practicar este deporte.

“La escuelita acá en Paraná está funcionando de gran manera. Debe haber más de treinta pilotos que comparten entrenamientos con nosotros. Tenemos chicos de todas las edades y eso nos pone muy contentos porque demuestra que el Bicicross sigue creciendo”, destacó el Lata.

El aumento de practicantes no solo fortalece el presente del deporte en la ciudad, sino que también permite proyectar nuevas generaciones de corredores capaces de competir a nivel nacional e internacional.

Los represantes de Paraná dejaron su huella en Santiago del Estero

Los represantes de Paraná dejaron su huella en Santiago del Estero

El próximo objetivo

Con la sexta y séptima fecha del Campeonato Argentino ya en el pasado, el calendario ofrece un nuevo desafío de jerarquía para la delegación entrerriana.

El Campeonato Sudamericano, previsto para octubre en San Juan, será el gran objetivo del grupo durante los próximos meses. Allí volverán a enfrentarse con algunos de los mejores pilotos del continente, una experiencia que exigirá redoblar la preparación.

Mientras tanto, los entrenamientos continuarán en Paraná con la misma intensidad que permitió obtener estos resultados en “La Catedral” de Santiago del Estero.

Aunque esta vez no hubo títulos, la participación dejó motivos para ilusionarse. Frente a más de 400 competidores y en uno de los circuitos más exigentes del país, los cinco representantes paranaenses demostraron que el Bicicross entrerriano sigue creciendo y que el trabajo diario comienza a reflejarse cada vez con más fuerza en las principales competencias nacionales.