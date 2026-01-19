Uno Entre Rios | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump cambia garantía de paz por Premio Nobel

Donald Trump amenaza con romper la paz. Puesto que no recibió el Premio Nobel no siente “obligación de pensar únicamente en la paz”

19 de enero 2026 · 10:35hs
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre en la que le reprocha no haberle otrogado el Premio Nobel de la Paz y amenaza con romperla.
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre en la que le reprocha no haberle otrogado el Premio Nobel de la Paz y amenaza con romperla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que afirma que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz “ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz”.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump.

Milei viajará a Davos y crecen las expectativas por un posible encuentro con Trump

Donald Trump: De una forma u otra vamos a tener Groenlandia

Donald Trump: "De una forma u otra vamos a tener Groenlandia"

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción. “Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”, añade. En su opinión, él ha hecho “más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación”.

“Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”, concluye.

Donald Trump Nobel de la Paz Noruega Jonas Gahr Støre 2

Qué dijo Noruega

Støre confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto telefónico de Trump la víspera y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.

“En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN”, dijo a ese diario.

Støre resaltó que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a éste es “total”. “También apoyamos que la OTAN, de forma responsable, refuerce el trabajo por la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio”, afirmó.

“Ha llegado el momento”

Trump ha insistido este lunes en que llegó la hora de “eliminar” la “amenaza rusa” de Groenlandia. “Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, señaló en su red social, Truth Social.

María Corina Machado (1).jpeg

Nobel de la Paz

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

No obstante, en un encuentro en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le regaló su medalla como muestra de gratitud por el operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo ya se ha recordado que la distinción es intransferible.

Temas en esta nota:"Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un "derecho de propiedad"? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT"

Donald Trump paz Premio Nobel
Noticias relacionadas
iran sobre la condena de argentina a fuerza quds: habra respuesta

Irán sobre la condena de Argentina a Fuerza Quds: "Habrá respuesta"

tragico choque de trenes en espana: suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

Trágico choque de trenes en España: suman 39 los fallecidos y 152 los heridos

Estados Unidos emitió un alerta por 60 días tras las operaciones de Estados Unidos en América Latina que incrementaron vuelos de drones y aviones de combate nn

Estados Unidos avisa por posible "actividad militar" en América Latina

El Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina, Brasil, indicó que, de los 260 puntos monitoreados, solo 169 son aptas para el baño 

Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Ver comentarios

Lo último

Irán sobre la condena de Argentina a Fuerza Quds: Habrá respuesta

Irán sobre la condena de Argentina a Fuerza Quds: "Habrá respuesta"

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

Donald Trump cambia garantía de paz por Premio Nobel

Donald Trump cambia garantía de paz por Premio Nobel

Ultimo Momento
Irán sobre la condena de Argentina a Fuerza Quds: Habrá respuesta

Irán sobre la condena de Argentina a Fuerza Quds: "Habrá respuesta"

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

Donald Trump cambia garantía de paz por Premio Nobel

Donald Trump cambia garantía de paz por Premio Nobel

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

Investigan si picaduras de abejas causaron una muerte en el departamento Uruguay

Investigan si picaduras de abejas causaron una muerte en el departamento Uruguay

Policiales
Investigan si picaduras de abejas causaron una muerte en el departamento Uruguay

Investigan si picaduras de abejas causaron una muerte en el departamento Uruguay

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Ovación
La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

Pablo Hofstetter, de la costa entrerriana a la Costa Atlantica

Pablo Hofstetter, de la costa entrerriana a la Costa Atlantica

Boca cerró la pretemporada con un triunfo caliente ante Olimpia en un amistoso

Boca cerró la pretemporada con un triunfo caliente ante Olimpia en un amistoso

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

La provincia
Un artista de Gualeguaychú ganó el Pre Cosquín 2026

Un artista de Gualeguaychú ganó el Pre Cosquín 2026

Familiares del hombre que cayó del colectivo pide información

Familiares del hombre que cayó del colectivo pide información

El entrerriano Ulises Daporta brilló en Jesús María y fue subcampeón

El entrerriano Ulises Daporta brilló en Jesús María y fue subcampeón

Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

Dejanos tu comentario