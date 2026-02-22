La Selección Argentina comenzó con éxito su participación en el Campeonato Panamericano

La Selección Argentina derrotó 11-0 a Panamá y 7-0 a Puerto Rico por la Zona A del torneo en Montería, Colombia. Este domingo jugará con Aruba.

La Selección Argentina de sóftbol masculino comenzó a paso firme en el XIII Campeonato Panamericano que se lleva a cabo en Montería, Colombia. En el estadio José Amin Manzur, el equipo Albiceleste tuvo dos encuentros que marcaron sus primeros pasos en la Zona A del torneo.

Su debut fue ante Panamá, al que derrotó por un amplio 11-0 en un encuentro que apenas duró cinco períodos. Alan Peker, Luciano Biondi (por duplicado), Teo Migliavacca, Ladislao Malarczuk, Federico Eder, Khalil Luna, Lucio Retamar (por duplicado), Alejo Muñoz y Francisco Lombardo anotaron las carreras de Argentina.

El equipo argentino no tuvo descanso. A continuación le tocó enfrentarse a Puerto Rico, al que derrotó también en cinco períodos, pero en este caso ganó por 7-0. Las carreras del seleccionado conducido por José Guerrinieri fueron conseguidas por Alan Peker, Teo Migliavacca, Juan Zara, Khalil Luna (por duplicado), Franco Ortellado y Manuel Godoy.

Cómo sigue la Selección Argentina

Con esas dos victorias de arranque, Argentina comenzó la defensa del título con el pie derecho, con lo que la tercera presentación del torneo se presenta como una gran posibilidad para seguir demostrando el buen nivel del equipo. El rival será Aruba, al que enfrentará a partir de las 19.30. Mientras que el lunes, a las 12, se medirá con Cuba.