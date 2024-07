Argentina y otros ocho países exigieron una revisión de los resultados electorales en Venezuela

Juegos Olímpicos: Julián Gutiérrez no pudo conseguir la primera medalla para Argentina

NICOLÁS MADURO.jpg Nicolás Maduro es le presidente de Venezuela desde abril de 2013.

Para los gobiernos, "el conteo de los votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas. Nuestros gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región". No obstante, llamó la atención que Brasil no se sumara al pedido a pesar de que múltiples dirigentes solicitaron un posicionamiento por parte del presidente, Lula Da Silva.

descubriendo entre ríos2.jpg El dictamen de la fiscal, le apunta al gobierno de Maduro en Venezuela

Las denuncias surgieron antes de que el Consejo Electoral de Venezuela (CNE) anunciara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,2% de los votos. El presidente del organismo controlador, Elvis Amoroso, señaló -antes de que se publicaran los primeros resultados- que la tendencia era "irreversible" y dio como ganador al actual presidente.

Inmediatamente, múltiples voces internacionales denunciaron un accionar del régimen para perpetuarse en el poder. De acuerdo al reporte, emitido seis horas después del cierre de las mesas, se precisó que Maduro obtuvo 5.140.092 votos, mientras que el principal opositor obtuvo 4,5 millones de sufragios.