Alerta roja: "De 10 temblores en el mundo, 9 prefieren Chile"

"Despertamos en esta madrugada de miércoles con alerta roja para todas las regiones del borde costero de Chile. Es una alerta de tsunami preventiva", introdujo el periodista chileno, Christian Pino Lanata en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7). Es por eso que en la cultura chilena se tiene un dicho muy presente: " 'De 10 temblores en el mundo, 9 prefieren Chile'. En esta oportunidad se prefirió Rusia, y tenemos esa distancia que nos permite prepararnos".

Antecedentes de terremotos

Se recuerda que el 27 de febrero del 2010 fue uno de los peores terremotos que se vivieron el Chile, con un 8.8 de magnitud en la escala de Richter: "Ese día cambió todo en la séptima región porque no había habido un tsunami desde hacía mucho tiempo". Entonces, recuerda Pino Lanata, que en ese entonces la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, que no habría tsunamis: "Y de igual manera el agua entró en Talcahuano". Para ese entonces, el arco político estaba en auge por las elecciones, y fue así, que la presidenta tomó algunas decisiones polémicas, como por ejemplo, con la Oficina Nacional de Emergencia. Pues fueron acusados de negligencia inicial en la alerta de tsunami enviada por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que resultó en la muerte de cientos de personas. "Eso nos ha servido de aprendizaje", indicó Pino Lanata. Es por esta razón que hace 15 años se c reó Oficina Nacional de Emergencias, la ONEMI, a un COGRIT, que es una oficina de preparación de desastres.

Chile tiene el récord mundial desde que existen las herramientas de medición. El terremoto del 21 de mayo de 1960, que arrasó con la localidad de Valdivia, y luego hubo un gran tsunami. En ese sentido, Pino Lanata expresó: "En los primeros momentos hay angustia, hay preocupación, sobre todo por ese recuerdo de hace ya quince años atrás, que hasta el día de hoy tiene efecto, no solamente en la psiquis, sino también chilenos que todavía no han podido reconstruir sus hogares".

Expectativas por un inminente temblor

El tsunami provocó más daños que el mismo terremoto. "El agua puede ser muy, muy destructiva porque el terremoto te destruye una casa, la tira abajo, pero el agua genera daños que son muchísimo mayores en la ciudad", contó el periodista chileno sobre los efectos que se han vivido en el país vecino. Sin embargo, no es una situación tan simple. Muchos ciudadanos se niegan a abandonar sus casas, aunque hay evacuaciones y se suspendieron las clases para los jóvenes de las regiones costeras: "Después de este terremoto del 2010, hay una ley que obliga a carabineros, y que puede incluso a la policía, llevar detenidas a las personas que se nieguen a esto". Por el momento, Chile se encuentra en alerta amarilla por temblores. Si bien la población aún se encuentra en calma, la Isla de Pascua sería uno de los espacios más afectados. Aunque, esperan olas de un metro y medio en la región.