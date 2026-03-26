Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtiae intentaba subir a un transbordador

Un ómnibus que transportaba a 50 pasajeros se hundió en el río Padma mientras intentaba subir a un transbordador en el distrito de Rajbari, en medio del regreso por el feriado de Eid al-Fitr.

Las autoridades locales indicaron que al menos 26 personas murieron, mientras varias fuerzas como Bomberos, Defensa Civil y la Policía organizaron un amplio operativo de rescate.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros de la capital, Daca. El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de las personas a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

El micro terminó completamente tapado de agua en cuestión de segundos mientras varias personas quedaron nadando para ponerse a salvo mientras otros lamentablemente quedaron atrapados. Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el micro del agua, mientras que los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar los cuerpos.

La lista de muertos hasta el momento incluyó 11 mujeres, ocho hombres y siete niños, de acuerdo con Bomberos y Defensa Civil.

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En tanto, el Comisionado Auxiliar y Magistrado Ejecutivo de Rajbari, Md Hafizur Rahman, sostuvo que la administración del distrito está proporcionando 25.000 takas [unidad monetaria de Bangladesh] a cada familia en duelo y 15.000 takas a cada uno de los heridos.

En un momento, las tareas de rescate debieron ser frenadas por la llegada de fuertes lluvias, lo que complicaba la seguridad de los operativos. Asimismo, se formó un comité de cinco miembros para investigar la causa del accidente.

El medio local The Daily Star indicó que las operaciones de recuperación fueron llevadas a cabo por cuatro unidades, incluyendo 10 buzos, con el apoyo del ejército, la policía, La Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC), la Guardia Costera y la administración local.

La lista de muertos hasta el momento incluyó 11 mujeres, ocho hombres y siete niños, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil. A su vez, 22 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.