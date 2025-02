Telecom compró Telefónica y reaccionó Presidencia

Telecom.jpg

Telefónica informó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de España que "en el día de hoy TLH Holdco, S.L.U., filial 100% propiedad de Telefónica, ha vendido la totalidad de las acciones que ostenta en Telefónica Móviles Argentina S.A., representativas del 99.999625% de su capital social y de la totalidad del capital social de su operación en Argentina a Telecom Argentina S.A", señala Perfil.

"El precio total por el 100% de las acciones transmitidas asciende a 1.245 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente, 1.189 millones de euros al tipo de cambio actual). La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy".

"Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica", finaliza el comunicado. El grupo había encomendado hace pocas semana la venta de su negocio en Argentina a JP Morgan y al bufete de abogados Latham&Watkins.

Según Telecom, luego de esta operación se le sumarán en los próximos años inversiones de capital intensivas, "con foco en el despliegue y la capilaridad de fibra óptica en todo el territorio cubierto por la compañía, en el despliegue de sitios móviles de 5G en las mismas zonas y en la expansión de servicios de valor agregado como video on demand, internet de las cosas, productos corporativos, fintech, e-commerce, inteligencia artificial y servicios de nube".

Telefónica.jpg

Telecom anunció que “la operación aprovechará la complementariedad territorial y de clientes de ambas empresas y la mayor capacidad de inversión, posibilitandoque sus soluciones tecnológicas y sus servicios tengan la misma calidad para todos sus clientes sin importar en qué zona se encuentren. Esto le dará al mercado argentino estándares internacionalesy fortaleza competitiva en términos de velocidad, ancho de banda y confiabilidad de red”, añade el comunicado de la empresa.

El CEO de Telecom, Roberto Nobile, señaló que "Telecom demuestra una vez más su vocación de seguir invirtiendo en la Argentina, en el marco de las condiciones macroeconómicas actuales, que suman certeza y estabilidad a la inversión privada y competitiva”.

Telecom contó con BBVA como Advisor de la transacción y obtuvo el financiamiento inicial de US$ 1.170 millones por parte de BBVA, Deutsche Bank, Santander y ICBC. “De acuerdo con la normativa, la compañía se encuentra realizando las presentaciones regulatorias correspondientes”, afirmaron.

La reacción presidencial

La Oficina del Presidente emitió este lunes un comunicado oficial señalando que, ante las versiones sobre la potencial adquisición del Grupo Telefónica por Telecom, empresa perteneciente al Grupo Clarín, se dará inmediata intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Ambos organismos serán los encargados de evaluar si esta operación implica la creación de un monopolio en perjuicio de la competencia en el rubro telecomunicaciones.

Según advirtió Presidencia, esta compra podría concentrar alrededor del 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un único grupo económico. Esto constituiría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales recibidos por la empresa involucrada. Frente a esta situación, "el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo", enfatizó el comunicado.

Desde la Presidencia remarcaron que el marco regulatorio vigente establece controles estrictos sobre las transferencias y adquisiciones de licencias de servicios TIC, tal como ocurre en otras democracias occidentales. Además, el Gobierno Nacional destacó que esta concentración de mercado atenta contra la libre competencia y el actual proceso desinflacionario que atraviesa Argentina.

La reacción oficial contrasta con declaraciones del presidente Javier Milei a favor de la creación de monopolios. En junio del año pasado, en el 10º Latam Economic Forum, expresó: "Los monopolios no son malos. Es más, les diría que los monopolios pueden ser maravillosos si son como consecuencia de que quedó uno. Y si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están, no con el que está. Porque el que está, está arreglándole problemas a la gente".