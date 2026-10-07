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Según el Indec, la construcción tuvo una leve mejora en agosto

El Indec informó que la construcción tuvo una leve mejora en agosto y cortó una racha de dos caídas seguidas. A nivel interanual continúa por debajo del 2025.

7 de octubre 2026 · 21:16hs
Según el Indec

Según el Indec, la construcción tuvo una leve mejora en agosto.

La construcción avanzó 0,4% mensual en agosto, pero a nivel interanual registró una contracción del 4,4%. El acumulado del 2026, en tanto, se mantiene en positivo con un leve 0,8%, según informó el Indec.

LEER MÁS: Industrias: la actividad volvió a caer en agosto y acumula una baja del 3% en lo que va del año

Rubro por rubro, los datos del Indec

Grifería, tubos acero sin costura y vidrios planos fueron los que más crecieron, con 19,4% de alza. Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en agosto de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, una suba de 19,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y de 1,2% en placas de yeso.

Por otro lado, se observan bajas de 18,4% en asfalto; 17,0% en yeso; 13,0% en cales; 11,9% en pisos y revestimientos cerámicos; 11,4% en artículos sanitarios de cerámica; 9,7% en ladrillos huecos; 8,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; 8,1% en cemento pórtland; 3,0% en hormigón elaborado; 2,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,8% en pinturas para construcción.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los meses transcurridos de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 23,2% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 8,6% en pinturas para construcción; 4,5% en artículos sanitarios de cerámica; 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 0,9% en placas de yeso; y 0,8% en hormigón elaborado.

Más datos

Por otro lado, se observan bajas de 12,2% en yeso; 10,4% en asfalto; 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,9% en ladrillos huecos; 5,8% en cales; y 3,9% en cemento pórtland.

En agosto de 2026, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una baja de 4,4% respecto a igual mes de 2025.

El acumulado del año del índice serie original presenta un aumento de 0,8% respecto a igual período de 2025.

En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,4% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

Indec Construcción Agosto
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