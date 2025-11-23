Uno Entre Rios | Ovación | Paraná Campaña

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

El Cervecero y el Verde de Cerrito se enfrentarán desde las 16.15, en la revancha de la final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

23 de noviembre 2025 · 07:52hs
La primera final del certamen de Paraná Campaña finalizó igualada 1 a 1.

Prensa Paraná Campaña

La primera final del certamen de Paraná Campaña finalizó igualada 1 a 1.

Unión de Crespo y Unión Agrarios Cerrito definirán este domingo al campeón del Torneo Clausura 2025 Profesor Mario Azaad de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC), cuando se enfrenten en el partido revancha de la serie final. El compromiso se disputará desde las 16.15, en el estadio Mundialista 25 de Agosto de la Capital Nacional de la Avicultura.

El árbitro encargado de impartir justicia será el paranaense Daniel Zamora.

don bosco lucio la pilcha de protagonista y sumo un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Franco Colapinto, sufrió un choque en la largada, su monoplaza tuvo un ritmo muy lento. Terminó en el puesto 17 y sigue sin sumar puntos 

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

En el encuentro de ida, disputado en Cerrito, igualaron 1 a 1 gracias a los goles de Marcos Rodríguez para el local y Víctor Gassman para el visitante.

En caso de que vuelvan a igualar en los 90 minutos, habrá unos 30 minutos más de prórroga. De persistir la paridad, la historia se definirá por penales.

Cómo llegaron a la final de Paraná Campaña

Unión de Crespo es el campeón vigente del certamen y buscará el segundo título de su historia en la LPFC. Además, el Cervecero suma cuatro títulos de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y un Torneo Provincial de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

Pase lo que pase en esta jornada, el cuadro crespense no tendrá descanso, ya que este lunes jugará un partido clave en Paraná, ante Sportivo Urquiza, por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur.

Por su parte, el Verde cerritense es el máximo ganador del fútbol chacarero, con 18 coronaciones, por lo que intentará destronar al campeón y ratificar su dominio. Además, cuenta con un campeonato de la FEF.

Paraná Campaña Unión de Crespo Unión Agrarios Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Atlético Paraná necesita ganar o ganar.

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

El de Crespo llegó con chances de pelear por la corona a una fecha del final del torneo.

Emiliano Stang largará en primera fila en Salta

Lanús levantó el trofeo por segunda ocasión.

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Mariano Werner buscará llegar delante de Canapino y descontarle los 10,5 puntos que tiene el Titán de ventaja,

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Ver comentarios

Lo último

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Ultimo Momento
Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Policiales
Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: accidente fatal con un motociclista fallecido

Ruta 12: accidente fatal con un motociclista fallecido

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Ovación
Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

La provincia
Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Dejanos tu comentario