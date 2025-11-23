Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

El Cervecero y el Verde de Cerrito se enfrentarán desde las 16.15, en la revancha de la final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Unión de Crespo y Unión Agrarios Cerrito definirán este domingo al campeón del Torneo Clausura 2025 Profesor Mario Azaad de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) , cuando se enfrenten en el partido revancha de la serie final. El compromiso se disputará desde las 16.15, en el estadio Mundialista 25 de Agosto de la Capital Nacional de la Avicultura.

En el encuentro de ida, disputado en Cerrito, igualaron 1 a 1 gracias a los goles de Marcos Rodríguez para el local y Víctor Gassman para el visitante.

En caso de que vuelvan a igualar en los 90 minutos, habrá unos 30 minutos más de prórroga. De persistir la paridad, la historia se definirá por penales.

Cómo llegaron a la final de Paraná Campaña

Unión de Crespo es el campeón vigente del certamen y buscará el segundo título de su historia en la LPFC. Además, el Cervecero suma cuatro títulos de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y un Torneo Provincial de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

Pase lo que pase en esta jornada, el cuadro crespense no tendrá descanso, ya que este lunes jugará un partido clave en Paraná, ante Sportivo Urquiza, por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur.

Por su parte, el Verde cerritense es el máximo ganador del fútbol chacarero, con 18 coronaciones, por lo que intentará destronar al campeón y ratificar su dominio. Además, cuenta con un campeonato de la FEF.